Vladimir Guerrero fils en meilleure forme que jamais

Ayant ouvertement avoué qu’il avait amorcé ses deux premières saisons avec les Blue Jays de Toronto dans une forme pitoyable, Vladimir Guerrero fils a fait ses excuses à ses coéquipiers et s’est présenté au camp d’entraînement avec 42 lb en moins.

Lorsqu’il a reconnu son laisser-aller, Guerrero fils a toutefois rapidement reçu l’appui de ses coéquipiers dans sa volonté de se remettre en forme, si bien qu’il a finalement eu bien du plaisir à suivre son programme d’entraînement.

«Au cours des deux dernières années, ils savaient que j’allais me présenter ici mal en point, a dit Guerrero fils lors d’une vidéoconférence, mercredi, par l’entremise de son interprète. Je ne me suis pas très bien préparé et j’ai senti à ce moment que mes coéquipiers avaient besoin de mes excuses.»

«Ils ont accepté mes excuses, et tout de suite ils m'ont parlé et ils m'ont motivé. "Tu sais quoi, c’est du passé. Commençons à nous préparer. Nous savons de quoi tu es capable, passons à autre chose."»

Moins fatigué

Rapidement, les changements se sont fait sentir sur le terrain. Le Dominicain de 21 ans, né à Montréal, a indiqué que tous les petits jeux importants sur le terrain en défensive lui semblaient maintenant bien plus faciles à exécuter.

«Je me sens plus rapide sur tous les aspects de mon jeu en ce moment. Je me sens bien quand je cours sur les sentiers. Avant, je ressentais beaucoup de fatigue après avoir capté 10 balles au sol. Maintenant, après 50 ou 60 balles au sol, je me sens bien.»

Après avoir commis 17 erreurs en 96 parties au troisième but lors de sa première campagne en 2019, Guerrero fils a vu son gérant Charlie Montoyo le muter au premier coussin lors de la saison 2020 écourtée.

En 2021, il devrait évoluer aux deux positions, et il s’est préparé en conséquence.

«Je suis très motivé, a-t-il indiqué. Nous avons discuté pendant la saison morte de me faire jouer aux premier et troisième buts. Je me prépare pour les deux positions. Je suis confortable mentalement et physiquement, et je suis prêt à faire tout ce que l’équipe veut que je fasse pour gagner. Peu importe la décision, ça me va.»

Montoyo, lui, semble vouloir voir son protégé faire moins d’erreurs avant de lui donner une véritable opportunité au troisième but.

«Notre message était: "deviens un Gant doré au premier but, ensuite nous allons te placer au troisième et voir comment ça se passe"», a expliqué Montoyo.

Les Blue Jays disputeront un premier match préparatoire contre les Yankees de New York, dimanche. Ils seront d’ailleurs à New York pour y affronter les Bombardiers du Bronx le 1er avril pour amorcer la saison.