SCHMUCKER, Kenneth Amos



À Rawdon, le 4 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Kenneth Amos Schmucker.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Sharon Schmucker (Morrison), ses enfants Patrick (Caroline), Daniel (Barbara) et Brian (Joelle), ses petits-enfants Sabryna, Alex, Benjamin, Adeline et Théodore, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 février 2021 de 16h à 19h et le samedi 27 février 2021 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h45 à la :1284 CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC, J7K 2N4www.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu samedi à 14h45 en la chapelle du complexe funéraire.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don :* SUR INVITATION SEULEMENT *