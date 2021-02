Accès à internet haute vitesse: la guerre des poteaux n'est pas terminée, dit Péladeau

Malgré ce qu’avance Bell, rien n’est réglé dans le dossier de l’accès aux poteaux de l’entreprise pour permettre le branchement de plus de foyers québécois à internet haute vitesse, affirme le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

L’homme d’affaires a lancé cette affirmation mercredi lors du dévoilement des résultats financiers de l’entreprise, qui possède entre autres le Groupe TVA et Vidéotron, en plus du Journal de Montréal.

Plus tôt cette semaine, le directeur des affaires gouvernementales et relations avec le milieu de Bell au Québec, Charles Gosselin, a déclaré au Journal que «l’accès aux poteaux, ce n’est plus un enjeu contemporain, c’est un dossier qui est réglé».

«Il s'agit une fois de plus d'une simple prise de position publique, car nous sommes loin de voir des progrès significatifs sur le terrain», a indiqué M. Péladeau, mercredi.

Selon le premier ministre François Legault, il reste 251 000 foyers québécois sans connexion à internet haute vitesse au Québec. L’accès à ces fameux poteaux, qui appartiennent à Bell, mais aussi à Hydro-Québec, à Télébec et à Telus, est nécessaire au déploiement du service dans plusieurs régions.

«Avec notre liste croissante d'alliés, y compris de nombreux petits concurrents régionaux qui luttent pour étendre leurs réseaux, nous demandons une action rapide sur ce front», a ajouté M. Péladeau.

Revenus en hausse

Pour les trois derniers mois de 2020, Québecor a vu ses revenus grimper de 0,9% pour s’établir à 1,15 milliard de dollars et ses profits augmenter de 9%, à 159,8 millions.

Pour l’année 2020, l’entreprise a enregistré des revenus de 4,32 milliards, une hausse de 0,6% comparativement à 2019.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a toutefois reculé de 45,6 millions de dollars (0,14$ par action de base) par rapport à 2019. Il s’est établi à 607,2 M$ (2,41$ par action de base) en 2020.