JACQUES

Richard (Joseph), o.p.



À l'Hôpital général juif, à Montréal, le 11 février 2021, est décédé le frère Richard (Joseph) Jacques, dominicain. Il était âgé de 81 ans. Il laisse dans le deuil sa communauté religieuse ainsi que ses frères Daniel (Aileen) et Robert (Rachel) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Né à Lewiston (Maine), il est entré dans la province canadienne des Dominicains en 1961. Il a fait profession religieuse le 4 août 1962. Il a été alors assigné au couvent Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa où il a surtout travaillé à l'accueil. Par la suite, il a été directeur adjoint aux Oeuvres de Saint-Jude à Montréal. Assigné subséquemment au couvent Saint-Albert-le-Grand, il a été durant de nombreuses années procureur et conseiller conventuel. Ses frères lui sont très reconnaissants pour sa générosité et son sens du service.Les funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand le samedi 27 février à 10h. En raison des circonstances actuelles, seules pourront participer à la cérémonie religieuse les personnes qui auront été explicitement invitées. Par la suite, l'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de la paroisse Prince of Peace à Lewiston (Maine).