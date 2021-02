Comment m’assurer que mon amoureux est sérieux?

J’étais avec mon chum depuis 10 ans et ça n’allait plus entre nous. On se chicanait à tout propos. Il lui arrivait même certains jours, de claquer la porte et de ne revenir que le soir. Je nous sentais rendu au bout de notre route.

J’ai commencé à fréquenter les réseaux sociaux dans l’espoir de rencontrer un gars avec qui ça pourrait cliquer. Et c’est arrivé en octobre 2020. On s’est écrit pendant un bout, pour ensuite serencontrer dans des lieux publics, et enfin chez lui. Tout allait bien. Comme il était libre et que j’avais envie qu’on aille plus loin dans notre affaire, je lui avais promis de quitter mon chum dans les prochaines semaines.

Mais la COVID n’aidant pas, ce n’était pas une chose simple à organiser. Ce qui fait que peu à peu, il s’est mis à répondre de moins en moins à mes textos et mes messages. Et depuis deux semaines, c’est silence radio. Je ne sais plus quoi penser. Moi qui m’apprêtais à déménager au plus tard à la mi-mars, je n’ose plus parler de mon départ à mon chum, de peur de me retrouver sans toît. Comment savoir si ce garçon était sérieux quand il m’a déclaré son amour ? Rassurez-moi avant que ça me rende folle!

Une fille perdue

Il m’est difficile de vous rassurer puisque je ne connais pas ce garçon et que je n’ai aucune idée des conversations que vous avez eues ensemble. Mais disons que les apparences ne militent pas de façon positive en faveur d’une possibilité de vie à deux avec lui. Un homme qui ne donne plus de nouvelles à sa supposée bien-aimée, c’est un homme qui tente de se défiler, qui veut se faire oublier.

Mais êtes-vous certaine qu’il souhaitait que vous emménagiez ensemble? Vous avait-t-il clairement exprimé que votre projet de vie était aussi le sien ? Voilà des questions que vous devriez sérieusement vous poser.

Tout comme vous devriez aussi sérieusement analyser vos raisons de vouloir rester avec un chum que vous disiez ne plus aimer ? Un tel revirement opportuniste ne dit rien de beau sur vous. Que souhaitez-vous vraiment changer dans votre vie ? Répondre à cette question vous permettra peut-être de comprendre pourquoi vous vous êtes jetée aussi vite dans les bras du premier venu.