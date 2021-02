Des jeunes accros au Viagra de contrebande

La consommation de Viagra et de faux médicaments pour contrer la dysfonction érectile explose au Québec depuis cinq ans. Des milliers de jeunes hommes mettent leur santé en danger en mélangeant ces petites pilules avec d’autres drogues. Cela leur permet d’avoir des érections qui durent plus longtemps et d’annuler les effets indésirables occasionnés par certaines substances. Et ce, tout en éliminant l’anxiété liée aux performances sexuelles valorisées par la pornographie et les applications de rencontre.

