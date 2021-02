Épargner, est-ce juste un truc de couple? Découvrez comment mettre de l’argent de côté en tant que célibataire

Qu’on soit une fière célibataire, un célibataire financier (une personne amoureuse qui n’habite pas en couple) ou un éternel it’s complicated, épargner en solo n’est pas toujours facile.

Tandis que les factures s’accumulent plus vite que les dates intéressantes, comment peut-on mettre de l’argent de côté de manière efficace et réaliste?

«Étant seuls pour tout payer, plusieurs célibataires font l’erreur de ne pas planifier leurs dépenses. Ils ont donc l’impression de ne pas avoir d’argent à mettre de côté. Or, la clé de l’épargne réside dans un budget juste, honnête et à jour.», explique Étienne Roy Guimond, conseiller en sécurité financière à la Sun Life.

Pour y arriver, voici quelques astuces pour épargner en tant que célibataire et même, atteindre les rêves les plus fous.

Une question de choix

«L’épargne se résume principalement au choix, précisément au coût d’opportunité, explique M. Guimond. Toute action financière a un effet sur le budget. Si je choisis de faire ceci, quel sera l’effet sur mon budget, sur la somme de mes dépenses et sur mon épargne? En fonction des conséquences que génèrent mes choix, je peux donc prendre une décision éclairée et assumée. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de dépenses ou de folies, seulement il faut être conscient de l’effet qu’elles auront sur le budget et sur les objectifs.»

«Prenons une voiture qui par définition est une dépense continuelle qui perd de la valeur, poursuit M. Guimond. Pour certains, elle est tout de même essentielle, notamment pour aller travailler. Ces gens font en quelque sorte le choix d’avoir une voiture. Or, ils peuvent aussi choisir un modèle qui demeure raisonnable dans leur budget et ainsi favoriser leur épargne.», poursuit-il.

Célibataire, mais pas seuls

Et pour les célibataires monoparentaux, c’est-à-dire qui ont des enfants à charge? «Les principes d’épargne demeurent généralement les mêmes, souligne M. Guimond. Sans surprise, les priorités sont souvent plus orientées vers le bien-être des enfants. Le fonds d’urgence et les produits d’assurance deviennent donc très intéressants, car ils permettent de garantir, selon certaines mesures, que les besoins des enfants seront pourvus même si le parent fait face à des imprévus.»

«Aussi, de manière générale, les célibataires se sentent souvent seuls dans leur bateau, ajoute M. Guimond. Or, lorsqu’il est question d’épargne, il est inutile de rester seul devant le défi. Les conseillers en sécurité financière sont là pour vous accompagner et vous aider à atteindre vos objectifs.»

«Enfin, conclut Étienne Roy Guimond, les célibataires oublient souvent de se féliciter pour leurs efforts et l’atteinte de leurs différents objectifs financiers. S’il est important d’épargner, gardez en tête qu’il l’est tout autant d’être fier de soi.»

Pour découvrir plus d’astuces d’épargne, communiquez avec un conseiller dès aujourd'hui.