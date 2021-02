Estrie: toutes les plages horaires pour la vaccination s'envolent

Les Estriens de 85 ans et plus se sont bousculés sur les plateformes du gouvernement jeudi matin pour obtenir leur rendez-vous afin d’être vaccinés contre la COVID-19, si bien qu’en quelques minutes à peine il n’y avait plus de plages horaires de disponibles.

Jean-Claude Guimond aura 86 ans vendredi. À la veille de son anniversaire, le citoyen de Saint-François-Xavier-de-Brompton s’est branché à son ordinateur à 8 h 05 pour s’inscrire à un rendez-vous de vaccination.

«Ça fait deux heures que je suis en ligne et je n’ai toujours pas été inscrit», a-t-il dit à TVA Nouvelles en milieu de matinée.

«Ça nous dit qu’il n’y a plus de places disponibles et de réessayer plus tard. C’est comme un chien qui court après sa queue!»

Dans les secteurs du Val-Saint-François, de Sherbrooke et de Coaticook, les citoyens se sont butés à ce message tôt jeudi matin: «ATTENTION: il n’y a plus de disponibilité en ligne. Consultez régulièrement le site, de nouvelles plages horaires ouvriront bientôt. Merci de ne pas contacter votre établissement de santé».

Par téléphone, il était aussi compliqué de s'inscrire. Ainsi, M. Guimond était incapable d’obtenir la ligne jeudi matin.

«Le gouvernement devrait comprendre une chose: simplicité. Surtout avec des personnes de 85 ans et plus, ça n’a pas de bon sens», a commenté l’octogénaire.

À Magog, il n’y avait plus de places disponibles en milieu d’après-midi jeudi. Dans les secteurs de Granby, de Val-des-Sources, d'East-Angus, de Cowansville et de Lac-Mégantic, des places étaient encore libres.