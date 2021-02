Inscription à la vaccination: un tweet de Denis Coderre fait réagir

Un tweet sur les inscriptions en ligne pour la vaccination contre la COVID-19 publié en fin de matinée jeudi par Denis Coderre a fait réagir les internautes.

Dans le message, l’ancien maire de Montréal indiquait avoir contacté l’équipe du ministre de la Santé, Christian Dubé, pour signaler un «problème informatique».

• À lire aussi: COVID-19: la vaccination de masse démarre sur les chapeaux de roues au Québec

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«Ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et merci Christian», peut-on lire à la fin du tweet.

Photo Twitter

Plusieurs internautes ont alors accusé M. Coderre d’avoir usé de son influence pour obtenir un rendez-vous pour ses parents.

Contacté par TVA Nouvelles, l’ancien maire de Montréal a indiqué qu’il n’avait pas du tout sollicité de rendez-vous pour ses parents, et a confirmé avoir uniquement signalé un «bogue» informatique.

«Ce matin, personne à Montréal ne pouvait s’inscrire entre 8 h et 10 h, j’ai seulement signalé un problème informatique. J’ai averti des équipes et ils ont réglé le problème. C’est rendu qu’on ne peut plus féliciter le monde. Je n’ai pas eu de traitement de faveur», a-t-il affirmé.

Interrogé lors de son point de presse du jour, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé qu’il n’y avait pas de «favoritisme du tout».

«Si vous saviez le nombre d’appels que j’ai reçu depuis ce matin pour me poser des questions [...] Nous avons expliqué aux gens comment procéder, sans favoritisme», a-t-il précisé.