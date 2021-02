Janette Bertrand: «J’ai tellement hâte, je veux vivre!»

L’autrice, scénariste, animatrice, et monument de la société québécoise, Janette Bertrand, 96 ans, se fera vacciner contre la COVID-19 lundi prochain au Stade olympique de Montréal.

«J’ai tellement hâte, tellement hâte! Moi j’aime la vie je veux vivre!», a-t-elle lancé d’entrée de jeu en entrevue avec Julie Marcoux sur les ondes de LCN.

«Quand il y a un vaccin, je le prends, je les veux tous! Les vaccins ne tuent pas alors que la COVID tue. Je veux mon vaccin pour vivre. [...] C’est très égoïste, mais je tiens à ma vie», a affirmé avec une énergie débordante Mme Bertrand.

La nonagénaire, confinée de manière très stricte depuis le début de la pandémie, voit son rendez-vous au stade comme une sortie, ce qu’elle n’a pas fait depuis des mois.

«Je vais y aller avec mon chum, un jeune de 76 ans! J’y vais comme dans un pique-nique! Je vais chercher quelque chose qui est enfin arrivé !», s’est-elle réjoui.

Elle admet que même si le confinement l’empêche de voir ses proches, elle garde malgré tout le moral.

«Je ne peux pas voir mes petits-enfants, mes six-arrières petites-filles, dont une qui ne me connaît pas! Tout ce qu’elle va connaître de sa grand-mère, c’est de l’avoir vu une fois avec un masque! C’est fou, mais tout le monde est comme ça. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je suis optimiste, je vois toujours le beau côté des choses.»

Elle soutient qu’elle fait confiance à la science et aux experts qui recommandent tous la vaccination pour mettre fin à la pandémie.

«Il y a bien des affaires que je ne sais pas faire, et je les laisse aux autres! La science, je ne connais pas ça! Quand tous les scientifiques nous disent qu’il faut se faire vacciner... je trouve cela fou qu’on dise ''mais non, pas moi, parce que ça ne me tente pas, parce que j’ai peur...'' Je me fie aux scientifiques et il faut se faire vacciner. Je me fais vacciner», a-t-elle ajouté sans détour.

Malgré le confinement et les restrictions sanitaires, Janette Bertrand ne s’est pas ennuyée en isolement avec son copain.

Écriture, lecture, télévision, conférences virtuelles, elle avoue avoir toujours quelque chose à faire.

«Le temps passe vite! Parce que moi, il ne m’en reste plus de temps!», a-t-elle conclu.