L’arrondissement d’Anjou et la Ville de Montréal ne s’entendent pas sur une opération de déneigement

L’arrondissement d’Anjou et la Ville de Montréal se tiraillent relativement au déclenchement d’une opération de transbordement de neige jeudi.

Les autorités locales affirment qu’elles vont procéder au ramassage de la neige dès jeudi soir, à compter de 19 h, et ce, même si la Ville de Montréal ne leur donne pas le feu vert. Ils disent avoir droit à deux chargements par année sans avoir l’aval de la Ville, en vertu de la nouvelle politique du déneigement qui vient d’être adoptée à la dernière séance du conseil municipal.

L’administration du maire d’Anjou, Luis Miranda, explique par communiqué que 16 cm de neige se sont accumulés au sol ces derniers jours et qu’il est «primordial de dégager les routes afin de veiller à la sécurité des citoyens, mais aussi pour éviter les accumulations d'eau et la formation de bancs de glace».

«De la pluie est attendue dans les prochains jours alors si nous ne ramassons pas la neige accumulée, on va se retrouver avec des rues et des trottoirs qui seront transformés en véritables patinoires en plus de retrouver des amoncellements de glace un peu partout rendant la circulation difficile et dangereuse pour les citoyens en plus de compliquer les futures opérations de déneigement», a dit M. Miranda.

Au moment d’écrire ces lignes, l’administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’avait pas encore répondu aux questions de l’Agence QMI.