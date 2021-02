Les audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan du 13 mai au 2 juin

Les audiences publiques concernant le décès de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw de Manawan décédée dans un hôpital après avoir été victime de propos racistes, se tiendront du 13 mai au 2 juin.

Les audiences vont avoir lieu au palais de justice de Joliette, a précisé le Bureau du coroner, jeudi, par communiqué. À ce stade-ci, il est prévu que l’exercice se déroule en mode virtuel en raison de la pandémie. Le tout sera diffusé en ligne.

C’est la coroner et avocate Géhane Kamel qui va présider l’enquête publique sur la mort de la femme de 37 ans survenue le 28 septembre dernier, au Centre hospitalier régional de Lanaudière.

Me Dave Kimpton, à titre de procureur au dossier, sera épaulé par Me Julie Roberge.

Les personnes souhaitant obtenir le statut de personne intéressée doivent acheminer une demande écrite exposant leurs motifs à la coroner d'ici le 19 mars. Pour plus d’information, il faut communiquer avec Me Kamel au 1 888 CORONER, poste 21229, ou joindre les procureurs, Me Dave Kimpton, au poste 20232, ou Me Julie Roberge, au poste 20224.