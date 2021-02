Les Sénateurs continuent de surprendre

Les Sénateurs ont signé un troisième gain de suite, jeudi à Ottawa, alors qu’ils ont défait les Flames de Calgary au compte de 6 à 1.

La formation ontarienne a même réussi à chasser le gardien David Rittich. Quelques minutes après le quatrième filet des Sénateurs - un lancer frappé du défenseur Erik Brannstrom, alors qu’il se trouvait en zone neutre - au second engagement, l’entraîneur-chef Geoff Ward a retiré son portier au profit du Russe Artem Zagidulin.

Ce dernier disputait son tout premier match dans la Ligue nationale de hockey. Il a repoussé sept des neuf rondelles dirigées vers lui. Colin White est celui qui a trompé sa vigilance les deux fois. Pour sa part Rittich a cédé à quatre occasions sur 20 lancers. En plus de Brannstrom, Drake Batherson, Erik Gudbranson et Connor Brown ont déjoué l’athlète de 28 ans.

Devant le filet adverse, Matt Murray a été presque parfait, lui qui bloqué 29 rondelles. Seul Milan Lucic a su placer la rondelle derrière lui.

Il s’agissait du premier de trois duels consécutifs entre les deux formations. Elles se retrouveront sur la patinoire du Canadian Tire Centre, samedi.

Dure soirée pour Halak

À New York, les Islanders ont marqué cinq buts en troisième période pour filer vers une victoire de 7 à 2 face aux Bruins de Boston.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 2 à 2 après 40 minutes de jeu, Anthony Beauvillier a donné l’avantage aux Islanders avec son premier but de la saison.

Plus tard dans l’engagement, Jordan Eberle, Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Oliver Wahlstrom ont tour à tour déjoué Jaroslav Halak en moins de six minutes. Halak, qui a également cédé devant Adam Pelech et Mathew Barzal en première période, a fait face à un total de 37 lancers.

Chez les Bruins, Nick Ritchie et Craig Smith ont réussi à surprendre le gardien Semyon Varlamov, qui a réalisé 34 arrêts dans la victoire.

Ailleurs dans la LNH

À Columbus, Malcolm Subban a réussi son premier blanchissage de la saison et son deuxième en carrière en réalisant 26 arrêts dans une victoire de 2 à 0 des Blackhawks de Chicago contre les Blue Jackets.

C’est Patrick Kane qui a inscrit le but gagnant au début du troisième vingt. Il s’agissait de sa 10e réussite de la saison, et de sa 399e en carrière dans la LNH. Carl Soderberg a marqué le but d’assurance dans la dernière minute de jeu, dans un filet désert.

À Buffalo, Pavel Zacha a touché la cible en prolongation pour permettre aux Devils du New Jersey de l’emporter 4 à 3 devant les Sabres. Zacha a également récolté deux mentions d’aide pour les Devils.