NEXT LEV’ELLES: Conférence avec des femmes inspirantes de l'industrie du jeu vidéo

La journée internationale des droits des femmes sera soulignée par l'industrie québécoise du jeu vidéo avec un événement spécial. Gameloft Montréal, Ludia Games et Square Enix Montréal s'unissent pour présenter Next Lev'elles, un événement virtuel qui vise à célébrer les femmes d'exception dans l'industrie du jeu vidéo.

Basés à Montréal, les trois studios majeurs de développement de jeux vidéo sur mobile se sont réunis pour présenter des discussions stimulantes et enrichissantes données par des femmes qui ont fait leurs marques dans des disciplines variées. Représentant les trois studios, ces femmes ont hâte de partager leurs réussites et leurs défis.

La conférence virtuelle sera présentée à midi HNE le 8 mars et comprendra un discours d'ouverture par Rebekah Valentine (journaliste, IGN) et un panel incluant Kim Derome (compositrice et conceptrice sonore, Square Enix Montréal), Leslie Martin (artiste technique, Ludia Games) et Marianne Barousse (directrice des services d'infrastructure et de la sécurité en ligne, Gameloft Montréal).

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

« L'organisation de cet évènement a été d'une simplicité et d'un naturel remarquable. Je pense que comme nos studios ont des valeurs humaines communes, que nous avons cherché à élever notre industrie et à inspirer des talents de tous les horizons. Chez Gameloft Montréal et aussi chez mes collègues, nos équipes de production sont plus petites, ce qui permet à chaque membre d'une équipe d'influencer véritablement le processus créatif. Donc des équipes diversifiées et unies nous permettent de faire de meilleurs jeux», déclare Geneviève Sorel, Directrice des communications chez Gameloft Montréal.

L'événement, qui récolte des dons pour La rue des Femmes, sera totalement bilingue et diffusé sur le web.

« Nous ne pouvions demander mieux que d’avoir l’occasion de faire rayonner les femmes de l’industrie du jeu vidéo et que de pouvoir mener cette initiative avec des allié-e-s comme Gameloft Montréal et Ludia Games. Lorsque nous avons eu la chance de collaborer à l’organisation de l’événement Next Lev’Elles, nos trois studios n’ont pas hésité à voir au-delà de la concurrence, ce qui démontre à quel point la parité et la diversité sont des enjeux qui nous unissent et qui nous tiennent à coeur. Nous espérons encourage et inspirer plus de femmes à rejoindre notre industrie et à nous faire profiter de leurs expériences, de leurs talents et de leurs créativités » explique Nedjma Belbahri, Gestionnaire principale et communications chez Square Enix Montréal.

« Je suis vraiment ravie de cette collaboration. En tant que studios de jeu, la concurrence peut parfois être forte entre nous, mais certaines causes vont bien au-delà de cet esprit et il est important pour nous de nous unir pour défendre ces causes essentielles qui nous tiennent à cœur», déclare Junel Popp, Gestionnaire Communications, culture et événements chez Ludia Games. «Nous pensons sincèrement que c’est ainsi, en combinant nos forces et nos voix, que nous pourrons faire avancer les mentalités dans notre industrie et plus globalement dans notre société. »

Les billets pour l'événement seront offerts au prix de 1$. Vous pouvez vous inscrire pour y assister dès maintenant en consultant la page Eventbrite!