Québecor : hausse des revenus, mais baisse des profits en 2020

Malgré la pandémie de COVID-19, Québecor a augmenté ses revenus pour l’exercice 2020, mais ses profits ont toutefois diminué par rapport à l’année précédente.

Le propriétaire du Groupe TVA et de Vidéotron a enregistré des revenus de 4,32 milliards $ en 2020. C’est une hausse de 24 millions $, soit 0,6 %, comparativement à 2019.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a toutefois reculé de 45,6 millions $ (0,14 $ par action de base) par rapport à 2019. Il s’est établi à 607,2 millions $ (2,41 $ par action de base) en 2020.

« Notre gestion prudente de nos activités et de notre bilan nous a particulièrement bien servis en 2020. Nous avons bien contrôlé nos coûts d'exploitation et avons adapté nos investissements en immobilisations et en actifs incorporels», a affirmé le président et le chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau, par communiqué, jeudi.

«Nous avons réussi à poursuivre le déploiement de nos plus récentes innovations technologiques et nos nouveaux services Helix et Fizz ont connu de grands succès, contribuant fortement à la croissance de notre clientèle et de notre rentabilité. Ainsi, malgré le contexte difficile lié à la pandémie et à son incidence sur certaines de nos activités, nous avons été en mesure de générer une hausse de 3,9 % de notre BAIIA [bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements] ajusté, une augmentation de 14,7 % de nos flux de trésorerie d'exploitation et notre ratio d'endettement est passé de 2,91x en 2019 à 2,68x en 2020», a-t-il ajouté.

Au dernier trimestre de 2020 qui s’est terminé le 31 décembre dernier, Québecor a vu ses revenus et ses profits grimper. Atteignant 1,15 milliard $, les revenus ont progressé de 10,6 millions $ (0,9 %) par rapport à la même période en 2019. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 14,7 millions $ (0,07 $ par action de base) par rapport à un an plus tôt pour s’établir à 159,8 millions $ (0,64 $ par action de base) au dernier trimestre de 2020.

Québecor a ainsi annoncé une hausse de 38 % de son dividende trimestriel.