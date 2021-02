Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 26 février:

- «Formule E»

Les bolides électriques sont prêts pour une nouvelle saison. La piste est installée. Vendredi et samedi, les pilotes tenteront de décrocher la victoire à l’une des deux courses de l’ePrix de Dariya, disputées en Arabie Saoudite. Analystes, qualifications et signal de départ attendent les fans.

Vendredi, dès 7 h 30, TVA Sports.

- «Sans relâche»

Nouveauté dans laquelle Laurent Duvernay-Tardif, Anaïs Favron et Patrice Bélanger se lancent dans des activités sportives, artistiques, culinaires et scientifiques, en plus de réaliser des tests, des expériences et des défis... tout ça à temps pour la relâche scolaire et parfait pour les jeunes qui ne veulent pas s’ennuyer à la maison.

Vendredi, 18 h, Télé-Québec.

- «Expat - Spécial Canada»

L’émission se termine avec trois autres riches rencontres, cette fois en Alberta et en Saskatchewan. Un maître-brasseur, une princesse de Stampede et un instructeur de plongée y ont refait leur vie avec bonheur, appréciant à la fois le travail et les loisirs qui dictent leur quotidien.

Vendredi, 19 h, CASA.

- «Ça finit bien la semaine»

La télé et ses différents genres sont en vedette alors que Patrick Senécal et Mylène Mackay parlent de l’inquiétante série «Patrick Senécal présente», Marilou en dévoile davantage sur son émission culinaire «Trois fois par jour et vous», et Martin Matte discute de l’écriture des «Beaux malaises 2.0».

Vendredi, 19 h, TVA.

- «Hergé, à l’ombre de Tintin»

L’univers de Tintin va bien au-delà de ses bandes dessinées et de ses films. Des archives des Studios Hergé, des témoignages inédits de proches de l’auteur et de spécialistes de son œuvre sont regroupés alors qu’on s’intéresse à la première exposition consacrée au célèbre créateur.

Vendredi, 20 h, Planète+.

- «August Rush»

Musicien extrêmement talentueux, un jeune orphelin joue dans les rues de New York. Sa rencontre avec un étranger le pousse à partir à la recherche de ses parents biologiques, eux aussi artistes. Drame dans lequel un jeune Freddie Highmore partage de nombreuses scènes avec le regretté Robin Williams.

Vendredi, 21 h 45, Elle Fictions.

- «Le cinquième élément»

Dans un futur pour le moins original dépeint par le cinéaste français Luc Besson, la survie de l’humanité se retrouve entre les mains d’un chauffeur de taxi new-yorkais (Bruce Willis) et d’une jeune femme (Milla Jovovich) entourée d’une aura de mystère. Le combat est loin d’être gagné.

Vendredi, 22 h 30, Prise 2.