Réédition grand format d’«Arsène Lupin, gentleman cambrioleur»

Le succès de la série «Lupin», sur Netflix, rejaillit en librairie, sur la célèbre franchise de bouquins de Maurice Leblanc, créateur du mythique personnage.

Hachette Canada a annoncé jeudi la mise en marché, le 3 mars, d’une réédition d’«Arsène Lupin, gentleman cambrioleur», en version grand format, contenant de surcroît un cahier de photos tirées de la série.

Plusieurs tomes des histoires d’Arsène Lupin en format Livre de poche ont également été réimprimés, et seront à nouveau disponibles en librairie dans une quinzaine de jours, a aussi indiqué le diffuseur, au grand plaisir des amateurs du plus gentleman de tous les filous. Du nombre, on compte «Arsène Lupin, gentleman cambrioleur», «Arsène Lupin contre Herlock Sholmès» et «Arsène Lupin : L’Aiguille creuse».

Hachette Canada recense en outre dans son catalogue de nouveautés printanières à venir de nouveaux titres de John Grisham («Les oubliés», 17 mars) et de Michael Connelly («Séquences mortelles», 24 mars).