Trop peu de suivis pour assurer la sécurité ferroviaire, selon la VG

Près d’une décennie après la catastrophe de Lac-Mégantic, la vérificatrice générale du Canada estime que Transports Canada tarde à appliquer toutes les recommandations formulées en 2013.

Plus précisément, le ministère ne serait pas en mesure d’assurer que les améliorations en matière de surveillance ferroviaire portent leur fruit.

Le problème, selon la vérificatrice générale (VG) Karen Hogan, tient principalement au fait que le ministère des Transports n’a pas établi un système de suivi assez rigoureux pour bien mesurer l’impact de ses mesures.

«Nous avons constaté que Transports Canada n’avait pas mesuré l’efficacité globale de ses activités de surveillance de la sécurité ferroviaire. Le Ministère n’avait pas déterminé si la sécurité ferroviaire s’était améliorée grâce à ses inspections et vérifications des systèmes de gestion de la sécurité», est-il écrit dans un rapport publié jeudi.

La VG note toutefois que d’«importantes améliorations» à la surveillance ont été apportées. Le problème se situe plutôt au niveau de l’évaluation de l’efficacité de cette surveillance.

En ce sens, la VG recommande notamment d’enjoindre les entreprises ferroviaires à fournir plus de données probantes et de plus amples informations liées à la sécurité.

De plus, le rapport note qu’entre 2017 et 2018, la quantité de pétrole brut et de mazout transportés par train a fait un bond de plus de 45 %. «Cette intensification du trafic ferroviaire entraîne l’usure des voies ferrées, ce qui peut présenter des risques supplémentaires pour la sécurité», a-t-on indiqué.

À cela se combine une augmentation des terres aménagées près des voies ferrées et dans les zones urbaines qui, selon la VG, augmente les risques liés à la sécurité des automobilistes et des piétons.

«En raison de tous ces facteurs, il est plus important que jamais que Transports Canada, les compagnies de chemin de fer et les autres parties prenantes travaillent ensemble afin de rendre le transport ferroviaire aussi sûr que possible pour l’ensemble de la population canadienne», fait-elle savoir.