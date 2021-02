Vaccination contre la COVID-19: c’est un départ pour la prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 pour les personnes de 85 ans et plus est commencée partout au Québec.

Afin de réduire les risques de propagation du virus lors de cette opération, il est obligatoire d’obtenir un rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin.

L’accompagnateur d’une personne de 85 ans et plus pourra se faire vacciner en même temps, en prenant un rendez-vous au même moment que celle-ci.

Ce matin à compter 8:00 h , les personnes de 85+ ans pourront réserver un rv pour se faire vacciner contre la #COVID19. Afin d’éviter un achalandage au téléphone destiné à la prise de rv, nous vous invitons, si possible, à réserver sur le web. https://t.co/u90mKjSJVE pic.twitter.com/R6vwvukz0K — Christian Dubé (@cdube_sante) February 25, 2021

Il faudra cependant que l’accompagnateur soit âgé de 70 ans et plus et qu’elle soit présente trois jours par semaine ou plus pour soutenir le proche de 85 ans et plus.

Procédure

Les personnes désirant prendre rendez-vous pour elles-mêmes ou pour un proche sont invitées à se rendre sur le site clicsante.ca.

Ensuite, il faut inscrire le code postal et sélectionner le service de vaccination COVID-19.

Enfin, il faut sélectionner la clinique désirée parmi la liste des endroits qui offrent la vaccination.

La prise de rendez-vous peut aussi se faire par téléphone au 1-877-644-4545.