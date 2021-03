Yves Jacob dans «District 31»: «Ce rôle m’a permis de prendre confiance en moi» - Marc Fournier

Contrairement à Yves Jacob, qui est cinglant et baveux, son interprète, Marc Fournier, est un père de famille des plus sympathiques. Roulant sa bosse depuis 20 ans dans le milieu artistique, le comédien nous parle de son personnage de «District 31» et de son parcours.

Ayant cumulé des rôles épisodiques par le passé, Marc Fournier ne s’attendait pas, en 2016, à vivre une si longue aventure dans la peau d’Yves Jacob dans «District 31». «Au début, j’ignorais comment Luc Dionne écrivait et je ne savais pas que mon personnage reviendrait après avoir fait ses deux premières apparitions à l’écran.»

Au fil des ans, le comédien a pu donner vie à Yves Jacob, ce travailleur aux affaires internes longtemps détesté par les enquêteurs du 31. «Je suis conscient que, dans la série, personne n’est content de me voir apparaître. Mon personnage est mal-aimé, mais j’entretiens par contre une très belle camaraderie avec mes partenaires de jeu. Je perçois Yves Jacob comme un loup solitaire. Il a lui-même massacré sa carrière d’enquêteur aux stupéfiants à cause de ses problèmes d’alcool. Avec le temps, il s’est formé une carapace et il exerce désormais son métier rigoureusement, sans trop se soucier du côté personnel.»

Une belle surprise

Marc Fournier se dit très heureux que son personnage ait été transféré par le directeur général du SPGM, Carl St-Denis (Hugo Dubé), au SEI (Service des enquêtes indépendantes), où il travaille désormais avec Mélissa Corbeil et André Dallaire (Brigitte Paquette et Pierre-François Legendre). «Je croyais vraiment que mon personnage prenait sa retraite. J’étais déçu qu’il ne disparaisse pas dans un accident de moto ou en se faisant tirer dans le dos. C’est finalement en discutant avec Luc Dionne que j’ai compris qu’Yves Jacob devenait désormais la taupe de Carl St-Denis au SEI. Ce nouveau mandat me donne plus de scènes à jouer et j’en suis très heureux. Je ne sais pas ce qui attend mon personnage dans les prochains mois, mais je suis sûr qu’il fera tout pour sauver sa peau.»

Une chose est certaine, le comédien est très reconnaissant envers ce personnage énigmatique qui l’a révélé au grand public. «Ce rôle m’a permis de prendre confiance en moi. J’ose aussi croire que ça m’a amené une crédibilité dans le milieu.»

Un parcours sinueux

Son amour pour le jeu, Marc Fournier l’entretient depuis 20 ans. «J’ai toujours eu une attirance pour le domaine des arts. Jeune, j’écrivais, je dessinais, je jouais au théâtre et je faisais de la musique. J’ai poursuivi mes études en droit, à Montréal, mais au tournant des années 2000, l’appel du théâtre a été plus fort que tout. En 2003, j’ai commencé à obtenir de petits rôles dans les séries “Les Bougon”, “Virginie”, “Trauma” et “Toute la vérité”. J’ai eu un parcours long et sinueux, mais j’ai persévéré et tout s’est placé.»

L’artiste a toujours pu compter sur le soutien de sa blonde, qu’il a rencontrée au début de sa carrière, alors qu’il travaillait aussi en restauration. «De son côté, elle a longtemps travaillé comme réalisatrice d’émissions d’affaires publiques et de documentaires. Nous avons d’ailleurs travaillé ensemble sur l’émission “Les docteurs” (diffusée à Radio-Canada de 2010 à 2013, NDLR); je faisais des entrevues et des vox-pop. Aujourd’hui, ma blonde a son studio de yoga et elle exerce le métier de massothérapeute. Elle vit zen, loin du stress de la télé, et elle s’en porte bien.»

Pour sa part, Marc Fournier aspire plutôt continuer à vivre de sa passion pour le jeu. «Je travaille en ce moment à développer une série documentaire. De plus, j’espère avoir d’autres beaux rôles à défendre dans l’avenir. Pour l’instant, je me concentre sur “District 31”», lance-t-il en terminant.

Vous pouvez suivre Marc Fournier dans «District 31» du lundi au jeudi à 19 h, à Radio-Canada.

Des enfants acteurs

Marc Fournier est aussi fier de voir ses enfants, Victor et Zoélie, âgés de 12 et 17 ans, faire leurs premiers pas comme comédiens. «Mes enfants ont joué dans la publicité des éleveurs de porcs du Québec, qui s’est placée dans le top 3 des meilleures publicités du “Bye Bye 2020”. Ils jouaient les enfants d’une famille qui voit apparaître un génie. Pour l’instant, je ne les pousse pas à faire ce métier; ils feront bien ce qu’ils veulent.»