13 hôtels avec de belles piscines pour une escapade d'hiver au Québec

Ça ne remplacera pas votre séjour à Cayo Guillermo, mais les hôtels suivants offrent des chambres douillettes, de nombreux services et des piscines intérieures ou extérieures particulièrement invitantes. Il y en a pour tous les types d’escapades et pour tous les goûts... même les plus tropicaux!

* Les piscines intérieures ont pu rouvrir le 26 février, après avoir été fermées temporairement en raison de la pandémie. Les piscines suivantes sont réservées aux clients des hôtels, et différentes règles sanitaires sont à respecter (réservation, capacité limitée, etc.). *

13 hôtels du Québec avec de belles piscines (ouvertes!) pour un séjour en solo, en couple ou en famille:

Québec

Tripadvisor

Chouchou de nombreuses familles, cet hôtel de 207 chambres possède un grand «jardin tropical» intérieur. Sa piscine est à nouveau ouverte pour le plus grand bonheur de tous, mais pas les jeux d’eau ni les autres aires d’amusement.

Tripadvisor

Montréal

Cet hôtel montréalais, qui se décrit comme «un resort urbain en plein cœur de la ville», compte 397 chambres et suites ainsi que de grands jardins aménagés (en été). Il faut absolument profiter de sa piscine extérieure chauffée, ouverte 12 mois par année, sur le toit de la place Bonaventure.

Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière

Tripadvisor

Randonnée, patin, fatbike: les options de plein air sont nombreuses à l’Auberge du Lac Taureau, un établissement de 177 unités situé au bord de l’eau. Cet hiver, ceux qui ont envie de se baigner peuvent le faire dans la piscine extérieure chauffée, sous les flocons!

Tripadvisor

Québec

Tripadvisor

Connu pour ses vues magnifiques sur la ville, le Hilton Québec a rouvert ses portes récemment après une année complète de rénovations. Ses 569 chambres sont entièrement revampées et sa piscine extérieure chauffée en hauteur est un must, 12 mois par année.

La Malbaie, Charlevoix

Au cœur de Charlevoix, en surplomb du fleuve Saint-Laurent, cet hôtel de La Malbaie compte 405 chambres et suites luxueuses. Durant la saison froide, les clients peuvent profiter d’une piscine intérieure (rouverte depuis le 26 février) ainsi que d’une grande piscine extérieure chauffée, dans un très beau décor.

Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie

Tripadvisor

On se rend à l’Auberge du Lac-à-L’Eau-Claire pour un séjour au bord de l’eau, en chambres, chalets ou condos. Sa piscine semi-olympique intérieure, dans une salle vitrée, permet d’admirer la nature environnante entre deux longueurs.

Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie

Situé sur vaste domaine de 500 km2, cet hôtel en bois rond est idéal pour un séjour de relaxation ou de plein air (prêt d'équipement gratuit pour la raquette, la patin et le ski de fond). On y trouve une piscine intérieure lumineuse, avec vue sur le paysage.

Tripadvisor

Orford, Cantons-de-l’Est

Ici, vous pouvez faire une pause du quotidien dans l’une des 95 suites avec foyer, cuisinette et balcon. La section des bains nordiques est fermée en ce moment, mais vous pourrez réserver un soin au spa ou profiter de la piscine intérieure chauffée.

Estrimont Suites et Spa / Facebook

Estérel, Laurentides

Deux hôtels-boutiques composent le complexe hôtelier L’Estérel, au bord du lac Dupuis; l’un est pensé pour les séjours romantiques, l’autre pour les escapades de détente. Deux piscines extérieures chauffées seront à votre disposition durant votre séjour cet hiver.

Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Saguenéenne / Facebook

Hôtel et centre de congrès de Chicoutimi, La Saguenéenne est généralement un succès auprès des familles. Sa piscine est située dans un grand «atrium tropical», où se trouvent aussi un jacuzzi et un sauna (qui, eux, sont actuellement fermés). Bon à savoir: certaines des 118 chambres donnent directement sur l’atrium.

La Saguenéenne / Facebook

Québec

Le Palace Royal se trouve près du Vieux-Québec et, selon la chaîne Jaro, son design et sa cour intérieure avec piscine lui donnent des petits airs d’Europe. Certaines des 234 chambres ont des balcons qui donnent directement sur la cour.

À noter que d’autres hôtels Jaro, comme le Plaza, le Québec Inn et l’Hôtel Québec (cité plus haut), offrent aussi cour tropicale et piscine intérieures.

Montréal

Envie de grand luxe? Réservez une chambre ou une suite dans cet hôtel historique de la rue Sherbrooke. Sa piscine intérieure salée sur le toit, avec vue sur Montréal, devrait vous aider à relaxer durant votre séjour.

Gatineau, Québec

Courtoisie / Hilton Lac Leamy

Relié au Casino du Lac-Leamy, le Hilton de Gatineau-Ottawa accueille ses clients dans 349 chambres avec vue. Un petit plongeon dans sa piscine extérieure chauffée, avec vue sur le lac, devrait vous aider à rechercher vos batteries. Il y a aussi une piscine intérieure avec de nombreuses fenêtres.

* Les déplacements interrégionaux ne sont pas interdits, mais ils ne sont pas encouragés par la santé publique.