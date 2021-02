BOSSÉ, Jean-Yves



Subitement le 23 février 2021 est décédé M. Jean-Yves Bossé à l'âge de 69 ans, demeurant à Val-des-Sources. Il était l'époux de Maryse Lapalme.Outre son épouse, M. Bossé laisse dans le deuil son fils Youri (Martine Savoie) de Ste-Julie; ses petits-enfants : Samuel et Elliot. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, son beau-frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.Le défunt repose à la :560, 1ÈRE AVENUE, VAL-DES-SOURCESEn raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille. Inhumation au cimetière de Tingwick.