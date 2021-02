CF Montréal: le camp commencera lundi

Maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef, le CF Montréal doit regarder en avant, surtout qu’il entamera son camp d’entraînement 2021 lundi au Complexe sportif Marie-Victorin.

Au lendemain de l’annonce du départ du pilote Thierry Henry, l’organisation montréalaise a dévoilé vendredi les détails entourant la tenue de son camp, auquel 41 joueurs pourront prendre part. Cependant, certains d’entre eux manqueront à l’appel, car ils doivent compléter une quarantaine de 14 jours.

Neuf nouveaux joueurs seront présents : les défenseurs Zorhan Bassong, Kamal Miller et Kiki Struna, les milieux de terrain Ahmed Hamdi, Djordje Mihailovic et Joaquín Torres, de même que les attaquants Erik Hurtado, Sunusi Ibrahim et Bjørn Johnsen.

«Nous sommes heureux de voir les jeunes de l’Académie continuer à montrer leur progression et leur qualité en étant invités au camp de la première équipe, a dit le directeur de l’Académie du CF Montréal, Patrick Leduc, dans un communiqué. Compte tenu des conditions difficiles d’entraînement en temps de pandémie, c’est une belle marque de confiance, dans la lignée du camp de l’an dernier où plusieurs jeunes s’étaient signalés.»

La Major League Soccer prévoit amorcer son calendrier régulier le 3 avril. Ses équipes canadiennes risquent pour leur par d’être forcées de jouer aux États-Unis pour une durée prolongée.

Effectif du camp d'entraînement 2021

Gardiens (4) : Clément Diop, James Pantemis, Jonathan Sirois, Jordan Vézina*

Défenseurs (13) : Zorhan Bassong, Clément Bayiha, Luis Binks, Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, Lundon Durand-Browne*, Keesean Ferdinand, Zachary Fernandez*, Kamal Miller, Mustafa Kizza, Kiki Struna, Joel Waterman, Karifa Yao

Milieux de terrain (19) : Jean-Aniel Assi, Giuseppe Barone**, Matthew Catavolo*, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo, Ahmed Hamdi, Ismael Kenneth Kone**, Lassi Lappalainen, Emanuel Maciel, Djordje Mihailovic, Samuel Piette, Romell Quioto, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba, Amar Sejdic, Ballou Tabla, Joaquín Torres, Victor Wanyama, Rida Zouhir

Attaquants (5) : Erik Hurtado, Sunusi Ibrahim, Bjørn Johnsen, Woobens Pacius*, Mason Toye

* Joueur de l’Académie