Comptable, fiscaliste, conseiller financier : c’est quoi la différence?

La saison des impôts à nos portes, c'est le moment de confier nos feuillets aux spécialistes en la matière. Comptable? Fiscaliste? Pour en finir avec la question «qui fait quoi», suivez le guide.

Qu’est-ce qu’un comptable?

Contrairement à la croyance populaire, le comptable est loin de se limiter aux déclarations d’impôts de leur sous-sol. Il administre la comptabilité d’une entreprise ou d’un particulier et reçoit aussi une formation en fiscalité, soit les règles relatives aux impôts.

Parmi ses tâches, un comptable gère les entrées et les sorties d’argent des comptes d’une entreprise, prépare des états financiers et des déclarations de revenus, entre autres.

Attention : il existe une nuance importante entre un comptable et un comptable professionnel agréé (CPA) aussi connu sous le nom d’expert-comptable. Dans le premier cas, seul un baccalauréat en comptabilité est requis tandis qu’un CPA a une formation de plus en plus d’appartenir à un ordre professionnel.

«Les CPA ont la capacité d’analyser, décortiquer et avoir une vue 360 des chiffres, explique Marie-Samuelle Constant, experte-comptable à son compte Ils vont par exemple dégager des analyses qui vont permettre à un entrepreneur d’avoir les meilleurs résultats possibles et suggérer des solutions dans des situations moins communes.»

Qu’est-ce qu’un fiscaliste?

Si un comptable peut faire des déclarations d’impôts, que fait alors le fiscaliste? À la différence du comptable, le fiscaliste est le professionnel ultime des impôts puisqu’il connaît les lois fiscales de fond en comble.

«Le fiscaliste vous aidera dans vos déclarations de revenus, mais saura aussi épauler votre comptable dans les dossiers complexes, explique Olivier Custeau, (B.A.A., M.Fisc., EA) de la firme Effisca. Le fiscaliste a spécifiquement dédié sa carrière à la fiscalité de haut niveau, il a atteint le plus haut niveau académique possible.»

Le fiscaliste travaille principalement avec les entreprises et les entrepreneurs pour établir une stratégie fiscale pour qu’une entreprise paie le moins d’impôts possible tout en respectant les règles fiscales.

«La moyenne de la population n’aura pas affaire avec un fiscaliste, ajoute Marie-SamuelleConstant. Monsieur ou madame tout-le-monde qui a deux ou trois feuillets d’impôt peut faire affaire avec un expert-comptable ou une compagnie spécialisée en impôts».

Qu’est-ce qu’on conseiller financier?

Ce professionnel vous aide à planifier votre vie financière et votre retraite en vous proposant différents types de véhicules d’investissement. C’est LA personne à contacter pour poser toutes vos questions sur le REER, le CELI, votre budget et pour planifier vos objectifs à court, moyen et long terme.

Normalement affilié à votre institution bancaire, vous pouvez aussi consulter un conseiller financier indépendant.