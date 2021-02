Dans la cuisine avec Mitsou: à la table d’une épicurienne

Mitsou s’implique depuis longtemps pour le Mois des câlins et elle est très heureuse d’en faire encore partie cette année. Les fonds recueillis dans le cadre de la 15e édition permettent d’appuyer les diverses actions d’humanisation des soins au Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine. S’il y a bien une chose qui nous manque depuis un an, me dit Mitsou, ce sont les câlins à donner à ceux qui nous sont proches et à nos amis. L’embellisseur lèvres « Rose Câlins » est en vente chez Jean Coutu. « Cette initiative, c’est un geste d’amour, c’est comme faire à manger pour tes proches, tes enfants, tes amis, tu le fais par générosité et amour. »

Photo courtoisie, Sébastien Sauvage

Questionnaire gourmand

Justement Mitsou, la vie doit continuer malgré la pandémie, alors le matin, thé ou café ?

Je me lève très tôt, 4 h 30 du matin, c’est une habitude que j’ai intégrée lorsque je faisais de la radio très tôt. Donc, je commence avec un bon thé chaï. Je prends le Hojicha isagawa biologique, de la boutique Camelia Senensis. C’est très savoureux, onctueux, j’infuse le thé chaï dans le lait pour le faire mousser.

Fais-tu des crêpes, des œufs, des smoothies... ?

Je déjeune tôt aussi, souvent des galettes de riz, du beurre d’amande et des raisins rouges que j’adore. Pouding au chia et au lait de riz, avec des amandes, des pacanes, des framboises, des bleuets, un peu de sirop d’érable. Il faut dire que j’ai une intolérance au fructose, alors, je fais attention, maintenant que j’ai eu mon diagnostic, après deux ans de recherche. Et une de mes filles est allergique aux noix et au soya, ce qui fait que je dois préparer plusieurs repas, et le reste de la famille, ce sont de vrais épicuriens, ça fait de l’action dans la cuisine et pour le repas !

As-tu retrouvé le plaisir de faire à manger en cette période ?

Je suis toujours très occupée par mes différentes activités, que ce soit la radio à Rythme FM, mon magazine, les enfants... Bref, j’ai fait le calcul et il me manque une journée dans la semaine pour pouvoir faire la cuisine. Blague à part, j’aimerais sincèrement avoir plus de temps pour bien planifier, une chance, j’ai ma belle-maman qui est une cuisinière extraordinaire et qui nous donne un gros coup de main, c’est tellement précieux, et je sais qu’elle le fait avec amour aussi.

La chose qui serait le plus difficile pour toi de ne plus avoir dans ton réfrigérateur ou ton garde-manger ?

Des noix de toutes sortes, surtout les amandes, ça fait partie de mon quotidien, ainsi que le fromage.

Pain tranché ou baguette du boulanger ou pain maison ?

Je suis en test et en recherche en ce moment, le pain au quinoa de la boulangerie St-Méthode. Gogo gogo quinoa double chocolat.

Fromage ou dessert ?

Le fromage, pour moi, c’est parfait avec les noix mélangées et le raisin. Sinon, je ne suis pas sucrerie, mais je suis chocolat. Avec mon partenaire à Rythme FM, Sébastien Benoît, on s’offre souvent des petits plaisirs chocolatés.

Photo Adobe Stock

Viande ou poisson ?

Je suis poisson et fruits de mer. Particulièrement ceux du restaurant Milos et leur fantastique pieuvre grillée toute simple, avec citron et câpres.

Photo Adobe Stock

Caramel ou chocolat ?

Les deux, chocolat avec noisettes et le gogo gogo quinoa double chocolat, mais aussi le caramel à la fleur de sel.

Gâteau, biscuit ou fromage ?

J’aime le fromage, mais j’adore la charlotte aux framboises, celle de la Gascogne, c’était quelque chose. Sinon Christian Faure et Ôfauria.

Bière ou vin ?

Pas du tout bière, les cocktails, ça oui, particulièrement avec les alcools blancs, la vodka, le gin, des alcools sans fructose. Mon chum, Iohann, fait d’excellents dirty martinis. Le vin m’endort et les cocktails m’énergisent. Le cocktail du restaurant Damas à la rose est extraordinaire, le Ginger Rose Fizz Cocktail.

Photo Adobe Stock

Blanc ou rouge ?

Je découvre de plus en plus les vins blancs, et le rouge, j’aime bien aussi, mais le tout avec modération. Sinon, quelques bulles de Veuve Clicquot.

J’ai un coup de cœur pour Rosso Puglia ÇA, de l’agence de vin Bambara, un vin bio fantastique.

Ton accessoire de cuisine fétiche ?

J’ai récupéré les accessoires de cuisine de ma maman et surtout, son robot culinaire d’époque. D’ailleurs, je suis en train de monter une collection d’objets et d’éléments de couleur turquoise pour ma fille, qui adore faire de la pâtisserie.

As-tu une recette chouchoute ?

Le roulé aux œufs de Nadya (mitsoumagazine.com/recettes/le-roule-aux-oeufs-de-nadya/). Sinon, au restaurant, une préparation qui contiendrait des champignons va avoir toute mon attention, car j’adore ça.

Photo Adobe Stock

Un produit chouchou ?

Les produits de la marque Fody, des produits FODMAP. Leurs huiles infusées aux échalotes ou à l’ail, le goût est parfait, sans l’intolérance qui vient avec, c’est formidable.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es la plus fière.

Mon osso buco est vraiment bon. Mes soupes aussi, très appréciées par mon entourage. Mais pour te dire un petit secret, c’est que je ne suis aucune recette, j’y vais à l’instinct, j’adore adapter les recettes et faire à mon idée.

Les chouchous

Produits culinaires chouchous ?

L’huile d’olive Kalikori de mon amie Effy, qui est aussi une de mes collaboratrices à mon magazine. Lorsque son papa a voulu vendre son oliveraie en Grèce, elle a tout fait pour lui racheter. Elle vit à Montréal et va en Grèce plusieurs fois par an pour vérifier que tout se passe bien là-bas, son huile est incroyable.

Capture d'écran, produit du IGA

Tes inspirations culinaires ?

Je suis tellement chanceuse, j’ai des collaboratrices incroyables, je parle d’Effy, qui est une cuisinière hors pair, son poulet aux olives et pommes de terre rôties, Kota Psiti, est un pur délice (mitsoumagazine.com/recettes/plats-principaux/le-delicieux-poulet-grec-de-mon-amie-effy/)

Il y a aussi Geneviève Plante, qui a son blogue, Vert couleur persil. Elle a un talent fou, elle cuisine santé en mettant du soleil dans nos journées, je l’adore.

Marie-Élaine Thibault, alias Marie l’Enfer, avec sa cuisine colorée et punchée, elle fait aussi de super bons cocktails. Je suis tellement bien entourée, ça me réconforte de les avoir dans ma vie.

De quoi tu ne pourrais pas te passer en cuisine ?

Canne de thon. En fait, j’adore le thon, et la canne de thon, ça dépanne avantageusement.

Un coup de cœur culinaire ?

Lorsque je vais au restaurant et que je vois sur le menu « pieuvre grillée », c’est sûr qu’il faut que je la teste, je suis toujours à la recherche de la pieuvre grillée parfaite.

Gourmandise coupable ?

Les gâteaux à la crème glacée du Bilboquet. Mangue, fraise, vanille, pour les anniversaires.

Tes restaurants chouchous ?

Vin Papillon, pour déguster la cuisine du potager.

Sushi végétarien, rue Notre-Dame.

Mandys, leurs salades mexicaines sont impeccables.

Pizzeria Bottega, pour la pizza à l’huile de truffe.

Nora Gray, pour la bonne cuisine italienne.

La Sirène, pour aller au restaurant avec les enfants.

Boutique alimentaire chouchoute ?

Allons vert, les produits et services impeccables.