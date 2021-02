Hommage senti de Régis Labeaume: «Salut, Maurice! Tu nous manques déjà»

Régis Labeaume a rendu vendredi un hommage senti et ému à Maurice Tanguay, un homme qui, par ses actions, a réussi à changer le visage de Québec. «Salut, Maurice! On t'aime, on t'a aimé et tu nous manques déjà.»

• À lire aussi: Le Québec perd un pionnier et un philanthrope

• À lire aussi: Maurice Tanguay: la disparition d’un bâtisseur et grand amateur de sport

«Dans les communautés, il y a des gens d'exception. Qui peuvent changer le profil ou la réputation d'une ville. Maurice Tanguay, c'était exactement ça.»

C'est dans ces mots que le maire de Québec, Régis Labeaume, a salué la contribution de M. Tanguay, décédé jeudi à l'âge de 87 ans. Le maire était très ému, vendredi, quand il s'est adressé aux journalistes.

Générosité

«Je suis ému parce que c'est un gars que j'aimais. Je l'admirais. Son empathie, sa générosité envers la population, ça m'a toujours impressionné.»

Il a souligné son apport incomparable à la communauté, par sa réussite en affaires, mais surtout par ses gestes envers les enfants malades. «Il a eu beaucoup de succès en affaires. Il a travaillé très fort, il a persisté. Mais l'argent n'était pas sa motivation profonde. [...] Privément, ce gars-là, sa famille et sa fondation ont aidé des centaines, des milliers de personnes et on ne le sait même pas.»

Il a raconté avoir été témoin des efforts que la famille Tanguay déployait pour aider un enfant malade, qui avait besoin d'un médicament particulier ou d'une opération. «C'est un gars qui aimait le monde, peu importe le statut social. Le bien qu'il a fait à des milliers de personnes, spécialement dans l'Est-du-Québec, c'est extraordinaire.»

Passion pour les sports

Le maire de Québec a rappelé la grande passion de Maurice Tanguay pour le sport, lui qui a contribué à créer le Rouge et Or football et a participé à la relance des Remparts de Québec.

Le maire a même porté en son honneur, vendredi, un chandail de l'Océanic de Rimouski, l'«enfant chéri» de M. Tanguay. «Je suis certain que si le Bon Dieu existe, il doit déjà travailler à en faire un partisan de l'Océanic et du Rouge et Or», a lancé le maire.

Il s'est aussi remémoré les moments où il assistait avec la famille Tanguay à un match des Remparts contre l'Océanic. Le patriarche se demandait pourquoi la foule de Québec huait ses protégés de Rimouski. Le maire avait alors promis de faire passer un règlement pour les en empêcher à l'avenir, a-t-il raconté, sourire en coin.

Un confident

Régis Labeaume s'est aussi parfois confié à Maurice Tanguay, dans les moments plus difficiles de sa carrière politique.

«Le gars était capable de te convaincre de mettre ça en arrière de toi. Il t'expliquait qu'il pensait que, malgré tout ce qui se disait, les gens t'aimaient pareil. Le jugement qu'il avait, pas seulement en politique, mais sur le sentiment de la population en général, c'était phénoménal.»

N'ayant jamais renié ses origines, à Saint-Philémon, Maurice Tanguay «a toujours aimé le monde et a fait énormément pour Québec et tout l'Est-du-Québec», a exprimé le maire.

Héritage

Maintenant, son héritage se poursuivra à travers sa famille, croit M. Labeaume. «Les Tanguay vont continuer à être aussi généreux que leur grand-père l'a été à Québec. C'est une famille princière, à Québec, si je peux m'exprimer ainsi. On n'a pas fini d'entendre parler de cette famille à Québec. Il y a un guide qui a tracé le chemin, qui a transmis des valeurs, et c'est Maurice Tanguay.»