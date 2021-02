Kevin Lowe admis dans un groupe sélect

L’ancien défenseur Kevin Lowe est au nombre des trois personnes qui seront honorées de l’Ordre du hockey au Canada pour 2021.

Le natif de Lachute sera accompagné de Bill Hay et d’Angela James.

Lowe a remporté six coupes Stanley durant sa carrière de 19 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), obtenant 431 points en 1254 rencontres du calendrier régulier. Sur la scène internationale, il a aidé le Canada comme dirigeant à gagner trois médailles d’or olympiques, soit en 2002, 2010 et 2014.

Pour sa part, Hay a notamment «joué un rôle crucial dans la fusion de Hockey Canada et de l’Association canadienne de hockey amateur au milieu des années 1990. Il a été le président du conseil d’administration du Temple de la renommée du hockey de 1998 à 2013». L’ancien joueur des Blackhawks de Chicago a été invité deux fois au match des étoiles de la LNH.

Enfin, James fut membre de l’équipe nationale féminine du Canada de 1990 à 1999. Elle a récolté 54 points en 50 matchs sur la scène internationale et quatre médailles d’or au Championnat mondial féminin de l’IIHF (1990, 1992, 1994, 1997).

«Les personnalités honorées de 2021 ont eu un impact incommensurable sur le hockey et chacune d’elles a pris un chemin différent pour l’avancement du hockey au Canada et ailleurs. Bill, Angela et Kevin ont tous eu une expérience unique au hockey, mais ils méritent tous cet honneur», a affirmé par voie de communiqué Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada.

Les réalisations des personnalités honorées de 2021 seront soulignées au gala et au tournoi de golf annuel de la Fondation Hockey Canada en juin. La cuvée de 2020, formée de Ken Dryden, de Sheldon Kennedy et du Dr Charles Tator, sera aussi célébrée, puisque la pandémie avait forcé l’annulation des festivités l’an passé. Depuis 2012, l’Ordre du hockey au Canada a rendu hommage à 33 personnalités.