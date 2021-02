La garnacha dans tous ses états

« Je réalise que tous les rouges que j’achète sont sucrés. Pourriez-vous m’en recommander un qui soit dans ma palette de goûts, mais pas sucré ? »

Ça doit faire un an qu’on m’a posé la question, mais du temps où j’avais (et vous aussi) une vie sociale florissante, elle revenait presque tous les mois. Je vous comprends : le sucre est un peu l’ennemi de l’heure. Alors, pour tous ceux d’entre vous que ça préoccupe, ma recommandation tient en un mot : garnacha.

Enfin, en plusieurs mots, puisque ce cépage a colonisé plusieurs régions du monde et changé de nom presque aussi souvent. Rien que dans son Espagne natale, il compte une bonne dizaine de synonymes. Dans le sud de la France, on l’appelle communément grenache, au masculin. En Italie, les Sardes le connaissent sous le nom de cannonau depuis des siècles. Heureusement pour vous, les Américains et les Australiens ont choisi de garder ça simple et l’appellent grenache.

Au-delà du nom, la garnacha est l’un des cépages les plus séduisants qui soient. Selon les types de sols et les climats, il peut se montrer sous un jour dense et corsé ou arborer un grain tannique si soyeux qu’on le confondrait presque avec un pinot noir de climat chaud. Il confère aux vins de Maury et de Banyuls une texture veloutée et délicieusement capiteuse ; à ceux de Châteauneuf-du-Pape, du Priorat ou des côtes catalanes, leur puissance doublée d’élégance.

En voici cinq, de divers horizons, de toutes les couleurs et pour toutes les bourses. Santé !

Bernabeleva, Vinos de Madrid 2018, Camino de Navaherreros

Photo courtoisie

Espagne 13,5 %

1,4 g/L | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 14127651

Dans la sierra de Gredos, tout près de Madrid, les cousins Bulnes signent un excellent rouge, issu des jeunes vignes (de 25 à 50 ans) du domaine et vinifié avec un minimum d’intrants. La couleur est pâle, le nez embaume la cerise et la bouche est suave. Un vin souple et affriolant, mis en valeur par une finale fraîche et minérale. À 20 $, c’est une aubaine !

Gabriel Meffre, Côtes du Rhône-Villages 2018, Plan de Dieu, Saint Mapalis

Photo courtoisie

France 14 %

2,9 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 13286829

Les terroirs du village Plan de Dieu, situés au pied des Dentelles de Montmirail, donnent en général des vins plus fermes que les autres communes des côtes du Rhône-Villages. Cet assemblage classique de grenache (65 %), de syrah et de mourvèdre le reflète bien. Structuré, ample et savoureux, avec ses notes de framboise et de cacao, qui persistent en une finale chaleureuse.

Nekeas, Navarra 2019, Cepa Por Cepa

Photo courtoisie

Espagne 14,6 %

2,6 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 14199284

Dans le nord de l’Espagne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Pampelune, les huit familles des bodegas Nekeas veillent sur de vieilles vignes de garnacha, situées au cœur d’une forêt de chêne. L’influence de l’océan Atlantique se traduit par une vivacité et une légèreté étonnantes, malgré ses 14,5 % d’alcool. Un rouge de soif juteux et gouleyant, à servir frais autour de 14 °C.

Gérard Bertrand, Extra blanc 2018, Pays d’oc

Photo courtoisie

France 13 %

1,2 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 14168509

Enfin, un vin composé à 100 % de grenache blanc (une mutation naturelle du grenache noir) cultivé sur le littoral de la mer Méditerranée. Rien de très complexe, mais un bon blanc sec et gras ; peu acide, bien typé de son climat et ponctué de délicates notes salines qui appellent un plat de palourdes.

Ampeleia, Unlitro 2019, Costa Toscana

Photo courtoisie

Italie 12,5 %

1,7 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$ 1/2

Code SAQ : 14110500

La garnacha ne compte que pour 35 % de cet assemblage, mais elle confère au Unlitro une rondeur fruitée presque irrésistible. Un vin gorgé de soleil, attrayant dès le premier nez, mais dont le charme opère encore plus en bouche, avec son attaque souple, ses tanins gourmands et sa finale fraîche qui le rend si agréable à table.