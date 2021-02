La priorité de Laurent Ciman, c'était de revenir à Montréal

Embauché mercredi à titre d’instructeur-adjoint du CF Montréal, Laurent Ciman s’est dit très heureux de revenir dans la métropole québécoise, tout en admettant sa déception de ne pouvoir œuvrer en compagnie de Thierry Henry, qui a quitté son poste d’entraîneur-chef, jeudi.

L’ancien défenseur de l’Impact et du Toronto FC, notamment, a discuté avec les médias vendredi avant-midi afin de revenir sur son retour dans le giron montréalais, lui qui a joué au Québec de 2015 à 2017. D’emblée, il a précisé que sa priorité était de revenir en ville, et ce, même si cette décision signifie sa retraite en tant que joueur.

«Mon but premier, c’était de revenir à Montréal. Ça fait un bout de temps qu’on en discutait avec Thierry et Olivier [Renard], a-t-il dit, tout en ajoutant qu’il lui est difficile de tourner la page malgré tout. Je ne savais pas qu’un poste d’adjoint allait s’ouvrir. [...] Mais je suis là pour apprendre, tout en montrant ce que je suis capable de faire.»

«J'ai un coup de coeur et la ville et ça bien longtemps que j'ai envie de revenir et j'ai l'occasion. Comme on dit chez moi, le train ne passe qu'une fois et je n'ai pas hésité.»

Concernant Henry, qu’il ne pourra pas côtoyer, il a dit accepter son choix de partir.

«Je suis placé mieux que quiconque pour comprendre sa décision. C’est une déception, car il connaît et parle tellement bien le football», a-t-il émis.

Adaptation

Maintenant, il ne craint pas d’interagir avec de nouvelles personnes, même s’il est reconnu pour ses sautes d’humeur occasionnelles.

«J’ai mûri, je dois apprendre à gérer mes émotions et à faire passer mon message, porter mon expérience. J’ai un beau vécu, mais je dois m’adapter à la personnalité de chacun, a-t-il indiqué. J’espère apporter pas mal de choses à Montréal, redonner aux partisans ce qu’ils m’ont donné avant.»

Évidemment, ce retour à Montréal a aussi des motifs familiaux, car Ciman pourra permettre à sa fille autiste de recevoir de meilleurs traitements ici.

«J’avais des possibilités ailleurs comme joueur, [...] mais mon objectif, c’est d’être à Montréal. Le bien de ma femme et des mes enfants passera avant n’importe quoi d’autre. Je suis très heureux de mon choix.»

«J'en avais encore sous le pied et j'aurais pu apporter quelque chose sur le terrain, mais je ne suis pas dans la rancoeur et dans la frustration.