L'auteur Patrick Senécal croit qu'il faut une réflexion sur la censure

L'auteur Patrick Senécal croit qu'une réflexion s'impose en ce qui concerne la façon dont les scènes dures sont présentées.

• À lire aussi: Sur Club illico le 25 février: des images de Patrick Senécal présente à faire frissonner

«Moi, quand j'écris un roman, maintenant, je me pose la question: est-ce que je vais trop loin? par rapport à des scènes sanglantes ou à des scènes d'agression sexuelle», a-t-il confié.

En entrevue avec Anaïs Guertin-Lacroix sur QUB radio, l'auteur de romans d'horreur a estimé que la violence et les scènes dures avaient «peut-être été banalisées trop longtemps» en fiction.

«Je ne veux pas dire de ne plus montrer de scènes très dures», a nuancé M. Senécal.

À son avis, l'image n'a pas le même impact, puisque «c'est in your face», alors qu'avec l'écriture, «les mots peuvent filtrer».

Il a pris pour exemple la réalisation d'une bande dessinée sur Aliss, dans laquelle un viol est commis.

«Jake, le dessinateur, a trouvé une façon bien intelligente de faire comprendre [qu'il y a] un viol sans qu'on soit obligé de le montrer.»

«Sans aller dans la censure, on ne peut plus montrer les choses comme on le faisait il y a 30 ans», a-t-il affirmé.

Écoutez l'auteur Patrick Senécal, sur QUB radio: