Le Rocket perce le mystère du Moose

La troisième tentative a finalement été la bonne pour le Rocket de Laval, qui est venu à bout du Moose du Manitoba au compte de 4 à 3, vendredi, au Centre Bell.

La troupe de Joël Bouchard avait été la victime du club-école des Jets de Winnipeg lors des deux affrontements précédents, lundi et mercredi.

Cette fois, le Rocket et son adversaire se sont répliqué coup pour coup. Jamais une des deux équipes n’a été en mesure de se procurer une avance supérieure à un but. C’est finalement le défenseur Josh Brook qui a inscrit le but gagnant, alors qu’il restait un peu plus de six minutes au match. Sa réussite est survenue seulement 38 secondes après le filet de Cole Perfetti, qui permettait au Moose de créer l’égalité.

Gustav Olofsson, lors d’un désavantage numérique en toute fin de première période, Jesse Ylonen, lors de la période médiane, et Kevin Lynch, au dernier vingt, ont tous réussi à tromper la vigilance du gardien Mikhail Berdin, qui a fait face à 34 tirs.

Devant le filet du Rocket, Cayden Primeau a obtenu sa troisième victoire de la saison, lui qui a repoussé 19 des 22 lancers dirigés vers lui. L’athlète de 21 ans a cédé une fois lors de chacune des périodes. Declan Chisholm, Cole Maier et Cole Pefetti ont tous déjoué le portier du Rocket.

Pour sa part, le plus récent choix de première ronde du Canadien, le défenseur Kaiden Guhle, a joué son dernier match de la saison avec le Rocket, lui qui devrait être renvoyé à son équipe junior, les Raiders de Prince Albert. Il a été blanchi de la feuille de pointage et il a maintenu un différentiel neutre.

Les deux équipes croiseront le fer pour une quatrième fois consécutive, toujours au Centre Bell, samedi.