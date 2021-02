L’Hôtel Le Crystal suspend temporairement ses activités

Preuve que les temps sont durs pour le secteur de l’hébergement, l’Hôtel Le Crystal, situé près du Centre Bell, à Montréal, cesse temporairement ses activités.

La nouvelle est tombée vendredi matin, la direction de l’établissement cinq étoiles, inauguré en 2008, a annoncé que cette «difficile décision» entrera en vigueur le 1er mars.

«La situation de la COVID-19 amenant un climat d’incertitude prolongé dans le marché et la relance touristique n’étant malheureusement pas au rendez-vous, la décision stratégique de cette fermeture temporaire était la meilleure à prendre dans les circonstances», a-t-on indiqué.

On compte profiter de la suspension des activités pour analyser les «actions stratégiques» à prendre «en vue de l’éventuelle relance, et ainsi sortir plus forts de cette crise».