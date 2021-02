L'importance de se faire vacciner

La campagne de vaccination a démarré pour les 85 ans et plus, et vendredi matin, déjà plus de 107 000 s’étaient inscrites.

Ces informations ont été confirmées par Daniel Paré, le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

La comédienne Béatrice Picard fait partie des aînés qui ont pris leur rendez-vous. L’actrice de 91 ans doit recevoir sa première dose dans une dizaine de jours.

Celle qui est aussi marraine des Petits Frères invite d’ailleurs l’ensemble des personnes admissibles à aller se faire vacciner. C’est justement là que l’organisme entre en action, en aidant les aînés à s’inscrire en ligne.

«Moi, j’ai la chance d’habiter dans une résidence pour aînés, donc le travail d’inscription a été fait par l’organisation de la maison, mais il y a des personnes âgées qui sont seules à la maison et elles ont besoin de s’inscrire. On ne peut pas les vacciner juste comme ça», a expliqué Béatrice Picard en entrevue.

Les Petits Frères s’occupent également de transporter les aînés vers l’endroit où ils vont se faire vacciner.

Mme Picard est bien consciente que plusieurs personnes âgées ne sont pas familiarisées avec le travail de l’organisme, mais elle insiste sur le fait qu’il ne faut pas hésiter à appeler les Petits Frères.

«Il y a toujours quelqu’un qui va pouvoir nous aider», a assuré la marraine de l’organisme.

Béatrice Picard précise qu’à 85 ans, une personne est plus à risque si elle contracte la COVID-19. Il n’y a donc pas de chance à prendre.

Pour appeler les Petits Frères, il faut composer le 1-877-805-1955.