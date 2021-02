L’ONU adopte à l’unanimité une résolution exigeant l’équité dans l’accès aux vaccins

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi à l’unanimité une résolution du Royaume-Uni exigeant l’équité dans l’accès aux vaccins contre la pandémie de COVID-19, a-t-on appris de sources diplomatiques.

La résolution adoptée, la deuxième en un an du Conseil de sécurité sur la pandémie, appelle aussi à la solidarité et à des cessez-le-feu dans le monde pour mieux lutter contre le virus et procéder aux vaccinations. Fait rare à l’ONU, la résolution a été co-sponsorisée par l’ensemble des 15 membres du Conseil de sécurité, selon les mêmes sources.