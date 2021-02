Matthieu Pepper donne un coup de pouce à des collègues humoristes

Matthieu Pepper a eu la chance de travailler sur sa nouvelle série Entre deux draps quand la pandémie a ébranlé le milieu de l’humour, l’an dernier. Mais plusieurs de ses collègues humoristes, qui vivent principalement de la scène, se sont retrouvés sans revenus du jour au lendemain. C’est pour leur donner un coup de pouce, financier et créatif, que le comique a décidé de présenter trois soirées d’humour virtuelles en mars: Riez local avec Pep.

Matthieu Pepper animera lui-même les trois soirées, qui auront trois invités différents chaque soir, à raison de deux représentations par soir. Les spectacles seront offerts sur la plateforme Zoom. Jusqu’à 150 personnes pourront se brancher simultanément par spectacle.

Humoristes surprises

L’identité des humoristes ne sera pas dévoilée à l’avance. « On fait comme dans les soirées d’humour [dans les bars], dit Pepper. Mais je présume que des Marylène Gendron et François Boulianne devraient être présents. De toute façon, on est en pandémie et je me demande pourquoi ils ne seraient pas disponibles! (rires) »

Ayant souvent participé au WiFi Comédie Club de Phil Roy, Matthieu Pepper mentionne avoir tranquillement apprivoisé les spectacles virtuels au début de la pandémie. « Je me suis obstiné pendant trois mois au début. Et je me suis habitué, dit-il. Mais c’est sûr que j’ai hâte que les vrais shows recommencent. »

√Les spectacles Riez local avec Pep auront lieu les 11, 12 et 13 mars, à 19h30 et 21h. Pour des billets: https://www.weezevent.com/riez-local-avec-pep.