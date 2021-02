Mitch McConnell contorsionniste

La classe politique américaine, le Parti républicain et les médias devront attendre encore un peu pour se défaire de Donald Trump. Tout juste tiré d’une procédure de destitution et confronté devant les tribunaux à l’analyse scrupuleuse de ses déclarations de revenus, le 45e président se comporte en véritable parrain de sa formation politique.

Après avoir fait plier les Kevin McCarthy, Linsey Graham et Nikki Haley (qui a lancé sa «rébellion» prématurément), c’était au tour du meneur républicain du sénat de rentrer dans le rang. Dans la journée d’hier, il a affirmé qu’il n’hésiterait pas à appuyer la candidature de Donald Trump s’il était candidat en 2024.

Depuis un bon moment déjà, les talents de contorsionnistes de McConnell ne font aucun doute. Je ne compte plus les dossiers pour lesquels il a pu affirmer une chose et son contraire. Doté comme bien des politiciens d’une mémoire prodigieuse, mais sélective, il sait détourner le regard lorsque c’est nécessaire. Comme bien des stratèges, toutes ses décisions et déclarations ne sont guidées que par un seul «principe» : la victoire.

L’appui à une candidature de Trump en 2024 survient quelques jours à peine après une vigoureuse dénonciation par McConnell de son rôle dans l’attaque contre le Capitole le 6 janvier. Le leader du sénat, soucieux ne pas diviser encore plus les sénateurs de son parti, n’était pas allé jusqu’à voter en faveur de la destitution, mais il a déclaré que le président était bel et bien responsable de l’escalade.

Déjà cette déclaration, associée à ce refus d’appuyer la destitution, démontrait la grande «souplesse» de McConnell. Comment peut-il ensuite appuyer une candidature du même homme en 2024 alors que sept décès sont associés à cette manifestation de terrorisme intérieur?

La réponse est d’une clarté aveuglante. Depuis qu’il a dénoncé les propos de Trump, McConnell essuie une véritable fronde et le courroux du parrain. Non seulement McConnell doit ravaler ses paroles, mais il essuie un rare revers humiliant. S’il avait encore besoin qu’on lui confirme l’emprise de Trump sur le Parti républicain, je crois que cette fois il en est convaincu.

Pendant la fin de semaine qui vient, les conservateurs américains (CPAC) tiennent leur réunion annuelle. Quel sera l’orateur le plus attendu? Donald Trump. Il y prononcera dimanche son premier discours officiel depuis son départ de la Maison-Blanche.

Non seulement le 45e président régnera sans partage sur la réunion, mais on a organisé des groupes de discussion qui permettront de braquer une nouvelle fois les projecteurs sur ses lubies électorales. On y discutera donc de fraude, de la partialité des juges et du biais de la quasi-totalité des médias.

Jusqu’où poussera-t-on cette expérience de réalité alternative? On décortiquera également les procédures électorales de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Nevada. Même si ces états ont des législatures républicaines, on croit que ce sont les progressistes qui tirent toutes les ficelles.

J’ai eu l’occasion de répéter à maintes reprises lors d’entrevues à la radio et à la télévision que lorsque je veux jauger l’équilibre des forces chez les républicains, je tourne mon regard vers Mitch McConnell. Son comportement et ses déclarations constituent mon indicateur le plus sûr de l’état des choses. On peut désormais convenir du fait qu’il a capitulé. Les républicains plus modérés, tout comme les démocrates et les indépendants, observeront maintenant de très près les démêlées de Donald Trump devant les tribunaux. Une ou des condamnations pourraient modérer ses ardeurs pour 2024. Peut-être...