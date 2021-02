Monsieur Patate dans les patates

J’adore Histoire de jouets.

Dans une scène hilarante du dessin animé, Monsieur Patate se promène en voiture dans une allée de magasin de jouets et croise un groupe de Barbies qui font la fête en bikini. Monsieur patate a la bouche ouverte et les yeux bien ronds.

« Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée, je suis patate mariée », se répète-t-il pour résister à la tentation.

Moi, je trouvais ça drôle. Mais hier, on a appris que Hasbro, la compagnie qui fabrique Monsieur patate, change le nom de sa marque de jouet. Dorénavant, on ne l’appellera que « Patate ». Pourquoi ? Parce qu’on est en 2021.

ET PATATI ET PATATA

Quand la nouvelle est sortie hier, je suis partie à rire. Ben voyons donc !

Puis, sur Twitter, Hasbro a tenu à faire la précision suivante : même s’ils changent bel et bien le nom officiel du jouet et le logo (pour enlever le mot Monsieur), on va quand même encore pouvoir jouer avec des Monsieur Patate et des Madame Patate. Hasbro va vendre des « kits » familiaux de patates, incluant deux patates non genrées, un bébé patate et 42 accessoires. Ce sera aux enfants de décider quel est le genre de chacun des deux parents...

Je ne pensais jamais écrire ça un jour, mais j’aimerais rappeler à tout le monde que les patates sont des légumes et que les légumes n’ont pas de sexe.

Au fil des ans, les jouets ont évolué pour refléter les valeurs changeantes de la société. Barbie est maintenant vendue avec différentes couleurs de peau pour que les enfants s’identifient à leur poupée.

Mais en quoi cela s’applique... à une patate ? Il y avait un grave problème d’identification entre les enfants et les patates ? Quand j’étais petite et que je plaçais une moustache sur une pomme de terre, j’étais en train de me faire inculquer un schéma familial hétéronormatif ?

Il y a vraiment des parents qui refusaient d’acheter un Monsieur Patate à leur enfant parce que la patate se faisait appeler Monsieur ? Il y a vraiment des gens qui vont se précipiter au magasin de jouet pour s’acheter une patate maintenant que la patate s’appelle juste « Patate » ?

Kimberly Boyd, vice-présidente principale chez Hasbro, a déclaré en entrevue : « La culture a évolué. Les enfants veulent être capables de représenter leurs propres expériences. La façon dont la marque existe en ce moment (avec Monsieur et Madame) est très limitative en termes d’identité de genre et de structure familiale ».

OK. Mettons que la patate est fluide. Mais qui nous dit que la patate s’identifie comme patate ? Et si on la laissait libre de s’identifier au légume qui lui plaît ?

Pourquoi ne pas fournir aux enfants un panier rempli de légumes qui s’identifieront selon leur humeur comme patate, carotte ou asperge ?

LES PATATES D’AVIGNON

Dans une autre scène mémorable de Toy Story, Monsieur Patate se retrouve avec le nez de travers, la bouche en diagonale, les yeux à la place de la bouche et il déclare : « Regardez, je suis un Picasso ! ».

Si on refaisait Toy Story aujourd’hui, on ne pourrait même plus faire cette blague.

Le lobby des gens au visage en forme de tableau cubiste crierait à la discrimination.