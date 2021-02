Montréal: moins d’entraves à la circulation durant le week-end

Des entraves sur le réseau autoroutier sont à prévoir durant la fin de semaine dans le Grand Montréal, notamment au niveau de l’échangeur Saint-Pierre que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

Ainsi, à hauteur de cet ouvrage d’art, on prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 vers le pont Mercier, et ce, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Ce qui impliquera la fermeture par défaut de l’entrée de la 1ere Avenue vers la R-138 en direction ouest.

La route 136 (A-720) en direction est sera fermée partiellement (1 voie sur 3) au début du tunnel Ville-Marie à compter de lundi 5 h jusqu’au dimanche 7 mars à 21 h.

À Brossard, l’autoroute 10 en direction est sera complètement fermée entre la sortie 8 (boulevard Taschereau) et l’entrée du boulevard Milan de samedi 20 h à dimanche 9 h.

Une déviation est suggérée par les boulevards Taschereau en direction et Malte et les autoroutes 10 et 30 en direction est.

Concernant le pont Pie-IX, une seule voie sera ouverte par direction en tout temps avec ouverture d’une voie supplémentaire pendant les heures de pointe.