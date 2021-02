On ne peut permettre l’aide médicale à mourir aux gens atteints de démence

Lettre ouverte aux membres du Parlement canadien

Madame, Monsieur,

En tant que gériatres, médecins de famille, spécialistes et autres professionnels de la santé ayant plusieurs décennies d'expérience collective dans les soins aux personnes âgées atteintes de démence, nous vous écrivons pour exprimer notre inquiétude face à l'adoption par le Sénat canadien d'un amendement au projet de loi C-7 qui permettrait « une aide médicale à mourir » pour les patients inaptes qui en ont fait la demande préalable.

Cet amendement a été adopté après un débat minimal. Il ne tient pas compte des nombreuses préoccupations soulevées par le groupe de travail d'experts du Conseil des académies canadiennes sur les demandes préalables d'aide médicale à mourir.

L'aide médicale à mourir (AMM) sur demande préalable en cas de perte future de l’aptitude ne favorise en aucun cas l'autonomie tel que présupposé. Le désir est motivé par la peur. La crainte d’être un fardeau, la hantise des CHSLD et l’angoisse de perdre sa dignité.

Bien que nous comprenions ces appréhensions, nous pensons qu’un soin empathique en est le traitement réel. Le droit à l’euthanasie ne redonne pas la sécurité tant promis, car la décision de mettre en œuvre la directive sera toujours prise par un tiers (proche, membre de la famille immédiate, médecins et autres), qui peut ou non avoir à cœur l’intérêt du patient. Une famille est un microcosme dans lequel gravitent plusieurs intérêts qui s’affrontent, comme c’en est le cas pour la relation entre un médecin et son patient. Les risques de conflits d’intérêts sont élevés pour un médecin qui met délibérément fin à la vie d'une personne qui n'en demande pas (du moins de manière autonome) la fin. Nous ne voulons pas que nos patients vulnérables soient encore plus en péril qu’ils ne le sont déjà.

Les souhaits peuvent changer

Cela ne ressemble en rien au consentement libre et éclairé qui est essentiel à une médecine éthique. Il n'est pas non plus comparable aux directives anticipées refusant les soins, qui expriment le souhait d'être laissé en paix. En fait, le droit de refuser un traitement médical n'a rien à voir avec le droit de mourir, étant plutôt fondé sur le droit de ne pas être touché sans son consentement, un traitement sans consentement étant considéré comme une voie de fait.

Les souhaits de chacun changent avec le temps. C’est un concept reconnu en éthique du « soi changeant » (changing self). Cela vaut également pour les personnes atteintes de démence, puisqu’une directive écrite les enferme dans leurs souhaits exprimés avant la maladie, même s'ils sont profondément ou légèrement déterminés à ce moment-là et même s’ils ont peut-être changé avec le temps.

Tout au long de notre carrière, nous avons été confrontés à des préjugés d'âge et de capacité à l'égard de nos patients, en particulier ceux qui souffrent de troubles neurocognitifs (démence). On les traite avec un langage péjoratif, on leur reproche d'occuper l'espace dans les salles d'urgence et les salles d'hôpital, et on leur donne souvent un congé prématuré, à leur détriment, ce qui entraîne des visites de retour aux urgences.

Un grand pourcentage de personnes âgées vivant en maison de retraite ne reçoivent que peu ou pas de visites. L'effet de la pandémie COVID-19 sur cette population est bien connu, soulignant les lacunes dans la façon dont les personnes âgées fragiles sont soignées au Canada au 21e siècle par rapport aux plus jeunes. L’âgisme systémique est partout et particulièrement dans notre système de soins de santé.

Il y a aussi du beau

L'évolution naturelle de cette discrimination à l'encontre de nos patients est l'enthousiasme pour l’AMM sur demande préalable. Pourquoi voudrait-on faire partie d'un groupe aussi marginalisé et négligé ? Tuez-moi d'abord ! Toutefois, cette vision âgiste et capacitiste est celle que nous nous devons d’éliminer, pas nos vieux.

Cette attitude basée sur la peur ignore les nombreux aspects positifs du vieillissement et de la prise en charge des personnes qui vieillissent. Nous avons été témoins, à maintes reprises, d'une évolution positive des relations familiales, car les rôles sont inversés dans les familles et les enfants adultes de nos patients ont la possibilité de « rembourser » les soins qu'ils ont reçus de leurs parents dans les premières années de leur vie. En tant que médecins offrant des soins gériatriques, nous avons l’expérience quotidienne de la beauté du soin gériatrique. Une présence empathique et pleinement consciente est tout ce dont nous avons besoin.

Malheureusement, toutes les familles et soignants ne réagissent pas de cette manière, et nous voyons aussi des personnes âgées abandonnées, volées et maltraitées, et des familles déchirées par le contrôle des finances et des héritages. Ne permettons pas l'abus ultime, celui de mettre fin prématurément à la vie d'un parent en utilisant une demande d'AMM d’avance qui a été signée en raison de ses craintes plus tôt dans la vie.

Évidemment, la pandémie nous a démontré que nous avons besoin de plus de ressources et de personnel qualifié pour soigner les gens âgés au Canada. Donc, si les organismes gouvernants et les preneurs de décision nous donnent les moyens de

prendre soin des patients âgés, nous n’aurons jamais besoin de l’AMM. Les soins gériatriques seront alors désirés et non craints.

Nous devons au contraire construire une société qui valorise ses aînés, qui leur permette d'être pris en charge par ceux qui les aiment, parce que l'État les soutient et leur permet de le faire.

En espérant que notre message aide à protéger les aînés face à cette menace indescriptible à leur dignité humaine.

Les signataires :

José A. Morais MD, FRCPC

Professeur et directeur, Division de gériatrie, Université McGill

Pierre J. Durand MD, FRCPC Professeur et ancien doyen, Faculté de médecine, Université Laval

Félix Pageau, MD, FRCPC, MA philosophie, gériatre Département de médecine, Université Laval *****

Yves Bacher MD, FRCPC Gériatre Centre universitaire de santé McGill

Julian Falutz MD, FRCP(C) Division of Geriatrics McGill University Health Centre Montreal , Quebec

François Primeau MD, FRCPC, Founder, Geriatric Psychiatry Subspecialty Full Clinical Professor, Psychiatry and Neurosciences, Université Laval, Québec

Sohail Gandhi MD, CCFP Stayner, Ontario Past- President of the Ontario Medical Association

Jeanne Ferguson MD FRCPC Assistant Professor, Geriatric Psychiatry Dalhousie University

Donald M Doell MDCM, FRCPC Geriatrics, Internal Medicine McGill University Health Centre Montreal, QC

Allan Ronald MD FRCPC Distinguished Professor Internal Medicine Winnipeg MB

Margaret M Cottle, MD, CCFP(PC) Palliative Care Clinical Assistant Professor University of British Columbia Faculty of Medicine Vancouver, BC

Joe Nemeth MD CCFP EM FCFP Associate professor McGill University

Willam Sulis MD, BSc, MA, FRCPC, PhD, PhD Associate Clinical Professor, Geriatric Psychiatry McMaster University

Carola Collins MD CCFP Medical director, Caressant Care Nursing Home Woodstock, Ontario

Camille Munro MD CCFP (PC) Assistant Professor Division of Palliative Medicine | Department of Medicine University of Ottawa | The Ottawa Hospital

Amanda Harrop, RPh Board Certified Geriatric Pharmacist (BCGP) Cambridge, ON

Michael J. Passmore, MD, FRCPC Clinical Associate Professor Division of Geriatric Psychiatry University of British Columbia

Dr. Lauren M. Mai, MD, FRCPC Neurologist, Assistant Professor, Western University, London, ON

Jaro Kotalik, MD, MA, FRCPC Professor, Northern Ontario School of Medicine Thunder Bay, ON

James MacMillan, MD, CCFP Area Division Lead, Family Medicine, Network 6 Saskatchewan Health Authority Rosthern, SK

J. David Henderson, MD, CCFP(PC) Senior Medical Director Integrated Palliative Care NS Health Assistant Professor, Department of Family Medicine Dalhousie University

Loraine Mazzella MD Physician-CHSLD Centre Henri Bradet Physician-RI Claudette Barré Affiliate Professor McGill University-Centre for Studies and Research in Ageing Montreal, Quebec

Ewan Goligher, MD, PhD, FRCPC Interdepartmental Division of Critical Care Medicine University of Toronto

Dr. Lyndsay Evans, MD CCFP Family Physician- Focused Practice-Oncology and Palliative Care Kitchener, Ontario

Dr. Anthony Kerigan MD Geriatric and Palliative Care Specialist Hamilton, ON

Angela Barrett, RN Neurology Montreal, Quebec

Dr Anna Towers CHSLD Eldercare Montreal, Quebec

Julian Kim, MD, FRCPC Radiation Oncology Winnipeg, Manitoba

Althea Burrell MD FRCPC Adult Pulmonology Markham ON

Lucas Vivas, MD MHSc FRCPC General Internal Medicine Brampton, Ontario

Paul M. Loebach MD CCFP

Pierre Plourde, M.D. FRCPC

Medical Director Riverside Place LTC Home Windsor,Ontario

Professor, Community Health Sciences, University of Manitoba Medical Officer of Health, Winnipeg Regional Health Authority Winnipeg, Manitoba

Andrew J Cave FCFP FRCGP Professor of Family Medicine, University of Alberta Edmonton, Alberta Alberta Family Physician of the Year 2020

Andrea Milne-Epp, MD, CCFP Clinical Associate Professor of Family Medicine University of Alberta

Pierre Duclos, MD, spécialiste en médecine interne Québec (Québec)

Melissa Cloutier Bscn Nurse Clinician, Geriatrics Montreal, Quebec

Dr. Carolyn Wong MD, CCFP (COE) Care of the Elderly Family Physician Calgary, AB

Michael Koke, MD, CCFP/Care of the Elderly Kitchener, Ontario

Jacqueline McClaran, MD, CCFP, Geriatrics Montreal, Quebec Professeur Adjoint, Département de Médecine, Université McGill

Sharon Timmerman, Registered Nurse Kitchener, Ontario

David Chan, MD, CCFP, MSc, FCFP Ancaster, Ontario

Sandra Brickell, MD FRCPC Kitchener, Ontario

Pamela Joseph, MD, FRCPC, CSCN (EMG) Diplomate Toronto, ON

Nathan Carpenter, MD FRCPC

Toronto, ON

Terry Leung, MD FRCSC Langley, BC

Sherry Chan, MD, CCFP Vancouver, BC

Gisela Macphail, MD, MPH, FRCPC Calgary, Alberta

Juliette Eberhard MBChB Duncan, BC

Ebru Kaya, MB BS, MRCP (UK) Toronto, Ontario

Judith Kwok, MD CCFP Toronto, Ontario

Jane Dobson, MD, CCFP, FCFP Ancaster, Ontario

Martin Owen, MD CCFP London, Ontario

Raymond Viola, MD Kingston, Ontario

Catherine Ann McKenzie M.D Winnipeg, Manitoba

Sonia Calouche MD FRCPC St Eustache, Quebec.

Rene Leiva MDCM, CCFP, FCFP Ottawa,ON

Barbara Powell MD, CCFP, FCFP Ottawa, Ontario

Giuseppe Maiolo MD Physician- CHSLD Centre Henri Bradet Physician Manoir Claudette Barré

Montreal Quebec

Stephanie Kafie, MD, CCFP (COE) Care of the Elderly Family Physician Niagara Falls, ON

Donato Gugliotta MD Trenton, Ontario

Caroline van Es, MD, CCFP Victoria, BC

Mark Slovack MD, FRCPC Saskatoon, SK

Alice Chen, MD, CCFP, FCFP, MA (Mental Health Counseling) Toronto, ON

Ramona Coelho MDCM, CCFP London, Ontario

W. Joseph Askin, MD, CCFP, FCFP Somnologist Calgary, Alberta

Arlene Walker MD Headingley Manitoba

Khải Phan, MD, CCFP Vancouver, BC

Tae Young Hong MD, CCFP Toronto, ON

Alanna Fitzpatrick MD FRCSC Stratford, ON

Annette McCarthy MD CCFP Bay Bulls NL

Kevin Sclater MD, CCFP(PC) Port Coquitlam, BC

Alison Ross, Registered Dietitian

London, ON

Thomas Bouchard, MD, CCFP Calgary, Alberta

Dr Aaron Gross, MD, CCFP Meaford, ON

Mary Kate Gazendam MD, CCFP, FCFP Kingston, Ontario

Stephanie Popiel MD, CCFP, FCFP Perth, Ontario

Michael Quon MD, FRCPC Ottawa, ON

Patrick Wong MD, CCFP Calgary, Alberta

Justin Perrier MD, Charlottetown, PEI

Jeremy Bannon MD PGY-1 Family Medicine St. Catharines, Ontario

Mary O’Connor Ottawa, Ontario

Jeff Kornelsen MD CCFP Mission-Abbotsford, BC

Matthew C Kennedy, MD, CCFP (EM) Hamilton, ON

Philip Drijber MD, PhD, CCFP, CBOM (A) Hagersville Ontario

Stephen Vander Klippe MD CCFP Wingham, ON

Nisha Fernandes, MD FRCPC Markham, Ontario

Jennifer Bell, MD, CCFP Nanaimo, BC

Lauren Jackson BSc, MD, CCFP, FCFP Duncan ,BC

Harwood L. Reimer, MD, CCFP, Dip Sport Med (CASEM), FCFP Duncan, BC

Natalia Novosedlik, MD, CCFP(PC) Scarborough, Ontario

Philip Stratford, BSc, BA, MD, CCFP, FCFP Port Hope, Ontario

Theresa Szezepaniak MB ChB DRCOG Dip IMC (RCS Ed) Kamloops, BC

Valérie Marion, MD, CCFP Winnipeg, MB

Nancy Craig , MD CM, CCFP, FCFP Edmonton AB

Edward Rzadki MD FRCPC Toronto

Regina Becker MD FCFP Carbonear General Hospital, Newfoundland

Luke Savage, MD, CCFP Three Hills, Alberta

Joyce Samuel, MD, CCFP Ajax, ON

Constant H. Leung MD, CCFP (COE), FCFP Vancouver, BC

Jeremy Zung MD Toronto, Ontario

Margaret Benne, M.D., C.C.F.P. Labelle, N.S.

Lee Rehak, MD, CCFP Family physician High River, AB

Greg Costello, MD CCFP Family Physician Kelowna, BC

Marius Steyn MB ChB CCFP Family Physician Nanaimo BC

Stephanie MacAdam, RPh Community Pharmacist Sarnia, ON

Dr James Warkentin, MD CCFP, Abbotsford, BC

André Corriveau, MD, FRCPC Public Health and Preventive Medicine Salt Spring Island

Paola Diadori MD, FRCPC Neurology, Montreal, Quebec

Ray Bouchard MD CCFP FCFP Collingwood Ontario

Emily Tsing-Yee Chai BCR, MScOT Occupational Therapist Calgary, Alberta

Andrew Spak, MD, CCFP Edmonton, AB

Miguel Pereira, MBBCh Family Practice Nanaimo, BC

Jacqueline Chow, MD, CCFP Toronto, ON

Dr Lynn Boissonnault, MD, CCFP Sudbury, ON

Marie-Claude Bourque, MD Chelsea, QC

Kristin Harris MD CCFP Winnipeg, MB

Jeffrey Ho, MBBCh Toronto, ON

Crystal Chan, MSc.OT, OT Reg (Ont.) Toronto, ON

Alison Leggett. MD CCFP Calgary AB

William F. Sullivan, MD, CCFP(COE), PhD Toronto, ON

Theresina McDermott, RN, Parish Nursing Ministry, Community Health Nurse Toronto, ON

Carlos James Lara, MSc, MD, CCFP Family Physician Edmonton, AB.

Cara Bergen, MD Edmonton, AB

Anthony Marchie, MD, FRCSC, Orthopaedic Surgeon Richmond Hill, ON

Julia Cataudella, MD, CCFP, FCFP Ajax, ON

Dr David D. Bell, MD, FRCP (Anesthesiologist-ICU Physician-Retired) Owen Sound, ON

Leona Owarek, BN Sunnyside, MB

Cornelia Mielke MD CCFP Hamilton, Ontario

Rodolfo Dominguez, MD, CCFP Scarborough, ON

Bruce Hiller, MD, FRCPC Comox, British Columbia

Bonnie Marshall MD, CCFP(COE) Wingham, Ontario

Dawn Martens MD, FRCPC Winnipeg, MB

Alejandro Lazo-Langner MD FRCPC London, Ontario

Lisa Petsche, RSW Registered Social Worker Hamilton, ON

Dr Will Johnston Clinical assistant professor Department of Family Practice Faculty of Medicine University of British Columbia

Joyce Lui, MD, CCFP Calgary, AB

Stephen Springle MD Barrie, ON

Dr. Nora Zung Scarborough, Ontario

Dr. Joyce Wonmi Choi, MD, CCFP (COE) Family Physician Vancouver, BC

Dr. Geoffrey Purdell-Lewis, MBBS, FRCPC Anesthesia and Chronic Pain Medicine Dundas, ON

Sophie Camiré, MD, CCFP Médecine familiale Bathurst, NB

Rénald Wilson, MD, CCFP Médecine familiale Bathurst, NB

Dr. Samuel Simonyi-Gindele CCFP FCFP DTMH Family Doctor Vancouver, BC

Dr. Jeannette Furtak, DPM Podiatrist Edmonton, AB

Catherine Ferrier MD, CCFP (COE), FCFP Division of Geriatric Medicine, McGill University Health Centre Montreal QC

Tara Costain Sarnia, ON

Pascal Bastien MD, FRCPC Specialist in General Internal Medicine Ottawa ON

Dr. Peter Wells Family Physician Collingwood Ontario

Ana Maria Liebich, MD Family Physician Montreal, Quebec

Alvin N Schroeder M.D., MCFP, Family Physician Winnipeg MB

Safaa Loka MD,CCFP Brampton,ON

Isabel Nunes, M

Lucinda McQuarrie, MD, CCFP Family Physician Langley, BC

Jessica Svitek, MD CCFP Montreal, Quebec

Dalia Mikhael, MD Ottawa, Ontario

Maryam Garabedian, MD BSc. Family Medicine - PGY2 Penticton, BC

Victoria Marianchuk, MD CCFP Toronto, ON

Lilian Lee Yan Vivas, MD FRCPC Physical Medicine and Rehabilitation Brampton, Ontario

Dr. Juliane Riemer CCFP Victoria, BC

Dr. Cassandra Lin-Pepe, MD, CCFP, Dip P Derm Family Physician London, Ontario

Kimon Issigonis, MD, FRCPC Internal Medicine Montreal

Julian Vanderpol, MD, CCFP Family Physician

Aldergrove, BC

Anna Borowska MD FRCPC Psychiatry Vancouver, B.C.

Eileen Cochien, MD, CCFP Family Medicine Burnaby, BC

Dr. Daniel Pepe, MD, CCFP Family Physician London, Ontario

Dr. Andrew Taylor, MD, CCFP Family Physician Perth, On

Jame Lam, RP, RMFT Registered Psychotherapist, Registered Marriage and Family Therapist Toronto, Ontario

Dr. Samantha Chittick MD, CCFP Family Physician Hanover, ON

Dr. Robert Hauptman BMSc, MD, MCFP Assistant Clinical Professor, University of Alberta Department of Family Medicine

Dr . Larry Rados, MD Family Physician Winnipeg, MB

Doris Gavrilovic, S.W. CLSC Benny Farm Montreal, QC

Warren Koo, MD PGY2 family medicine Edmonton, AB

Teresa Ostapowicz, MD, CCFP Family Physician

Barry’s Bay, Ontario

Rita Dahlke, MD, CCFP Assistant Adjunct Professor, Cumming School of Medicine Calgary, AB

Tommy Chung Pharmacist Richmond Hill, Ontario

Dr. Timothy Yung, MD CCFP Family Medicine, Hospitalist Toronto, ON

Dr Liette Pilon MD Family Physician Montreal, Qc.

Dr. Maria Kukovica General Practitioner, Killaloe, ON

Jessica Hu Whitby, ON

Leonie Herx MD PhD CCFP (PC) FCFP Kingston, ON

Garvin W Pierce MD FRCPC Headingley , Manitoba

Jenna Haugen MD CCFP DTM&H Family Physician Yellowknife, NT

Donna Matheson PT, Palliative Care Toronto, ON

Keith Lee, MD Toronto, ON

Jonathan Taylor, MD, CCFP Family Medicine Ontario

Lindsay Kliewer, RNBN Critical Care Winnipeg,

Donald V, Doell MDCM, MSC, FRCPC Internal Medicine, Grafton, ON

Daniel Viens MD FRCPC Drummondville, Québec

Zofia Romanczyk, M.Sc.P.T. Physical Therapist Québec, Québec

Lorand Kristof, MD, CCFP Family Physician Brampton, ON

193 signatures