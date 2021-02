On s’acharne sur maître Goldwater, dit son avocat

La plainte déposée contre Me Anne-France Goldwater est une « vengeance » résultant d’un divorce acrimonieux, doublée d’un « acharnement du syndic » sur la plus célèbre membre du Barreau, a plaidé son avocat.

Le syndic reproche à la flamboyante juriste d’avoir transmis à sa biographe des informations confidentielles reçues d’une cliente qui la consultait pour un divorce.

Ces détails – dont plusieurs étaient déjà accessibles sur le web – ont été utilisés pour la rédaction de quatre paragraphes dans le bouquin de 301 pages, ce qui a soulevé l’ire de la famille impliquée, qui dit s’y reconnaître.

« On est tellement tellement loin d’une situation où Me Goldwater a enfreint une règle déontologique », a résumé vendredi Me Karim Renno devant le Conseil de discipline.

Photo courtoisie

L’avocat représentant celle qui a longtemps incarné L’Arbitre à la télévision est même allé plus loin, en parlant « d’acharnement du syndic parce qu’on juge que Me Goldwater a un profil trop public ».

« Ce n’est peut-être pas toujours élégant, la façon dont elle fait les choses, mais c’est pour une bonne cause. Elle utilise sa notoriété pour le mieux de la profession », a plaidé Me Renno.

Le « monde ordinaire »

Lors de son témoignage, la principale intéressée a souligné qu’il lui importait de vulgariser le droit auprès « du monde ordinaire ».

« Je ne peux pas, dans une entrevue à TVA, commencer à lire mon Code. Personne ne va rien comprendre. J’invente toutes sortes de scénarios qui sont des mélanges de causes que je connais pour que tout le monde comprenne », a expliqué Me Goldwater.

C’est d’ailleurs ce qu’elle affirme avoir fait dans le cas précis des passages litigieux de sa biographie, Plus grande que nature.

Couple montréalais

On y décrit la séparation soudaine d’un couple montréalais qui a partagé plusieurs décennies.

Née à l’étranger, l’épouse est une sommité en santé. Son mari a œuvré dans la sphère publique pendant un certain nombre d’années. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants ayant certains problèmes.

« J’étais incrédule. [...] Il n’y avait aucun doute sur l’identité de la personne décrite. Je connais beaucoup [d’étrangers] à Montréal et très peu remplissent ces critères », a témoigné la plaignante, jeudi.

« D’aucune façon j’avais dans l’idée de viser une famille. L’idée, c’était de créer un amalgame d’anecdotes pour que les gens se retrouvent dans cette histoire », a rétorqué Me Goldwater.