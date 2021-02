Pas de duel fraternel à prévoir entre les Tkachuk

Les amateurs de hockey espérant voir un combat mettant aux prises les frères Matthew et Brady Tkachuk peuvent renoncer à leurs rêves, même si les deux frangins évoluent dans la même section cette saison et qu’ils misent sur la robustesse sur la patinoire.

Jeudi, les Sénateurs d’Ottawa et les Flames de Calgary ont amorcé une séquence de cinq confrontations directes sur six et il ne faut pas s’attendre à un duel fraternel malgré la rivalité qui risque de s’intensifier entre les deux formations devant s’affronter neuf fois en 2020-2021.

«Quiconque croyant que nous allons nous battre est un idiot» a déclaré Matthew Tkachuk à Postmedia, avant la défaite de 6 à 1 de ses Flames.

«Les frères ne devraient jamais se battre, c’est tout, a ajouté leur père Keith à The Athletic. Dans les deux clubs, il y a beaucoup de gars prêts à le faire, donc ils n’ont pas à s’affronter directement. Ce sont des frères, les meilleurs amis. Mon épouse Chantal n’aimerait pas ça et moi non plus.»

Les Sénateurs accueilleront à nouveau leurs vis-à-vis de l’Alberta samedi. Depuis le début de la campagne, Brady Tkachuk a totalisé 30 minutes de punition et 90 mises en échec, tandis que son frère a passé 19 minutes au cachot.