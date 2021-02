Planète tomate

La tomate est assurément l’un des légumes les plus appréciés et cultivés sur la planète.

Tenez-vous bien ! Chaque année, on en récolte près de 200 millions de tonnes dans le monde et il semble qu’il y aurait près de 14 000 cultivars de tomates différents qui auraient été créés jusqu’à présent par l’être humain ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce fruit stimule bien des passions... Ne serait-ce pas plutôt une tomate qu’Ève a proposée à Adam dans le jardin d’Éden ?

Si vous êtes aussi amateurs – et passionnés – de tomates fraîchement cueillies du jardin, vous voudrez certainement cultiver chez vous cet été l’une des dix étonnantes variétés décrites dans cet article.

« BLACK ZEBRA »

Photo courtoisie, Specialty Produce

Cette variété ancestrale donne de beaux fruits ronds à pelure rouge pourpré marquée de stries de couleur vert foncé, recelant une saveur aromatique et complexe, à la fois fumée et sucrée. « Black Zebra » est reconnue pour sa vigueur, sa résistance aux maladies et une certaine capacité à supporter la sécheresse.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

60 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 85

« AMANA ORANGE »

Photo courtoisie, Victory Gardeners

Il s’agit d’un cultivar produisant de grosses tomates côtelées de forme irrégulière. Les fruits présentent une pelure jaune orangé et une chaire dense à saveur sucrée.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

60 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 80

« GREEN GRAPE »

Photo courtoisie, Specialty Produce

Ce cultivar ancien présente de curieuses petites tomates à la peau vert jaunâtre et à la chair verte. Ces fruits au goût sucré inhabituel sont excellents en salade.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

50 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 70

« BARRY’S CRAZY »

Photo courtoisie, Midwest Gardener

Cette variété produit de curieuses petites tomates allongées et pointues de couleur jaune pâle. Les fruits ont une bonne saveur légèrement acidulée. Ce cultivar très productif présente des grappes pouvant parfois porter jusqu’à une quarantaine de fruits !

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

60 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

« BLUE PITTS »

Photo courtoisie, Essem'Bio

Cette variété fort originale forme des petits fruits au goût sucré qui passent par divers stades de coloration, allant du vert au violet, puis au rouge une fois matures. « Blue Pitts » est un cultivar de tomates cerises particulièrement productif.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

50 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

« BRAD’S ATOMIC »

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom Seeds

Ce cultivar fort original produit des petites tomates de forme allongée ressemblant à des prunes. La couleur de ces fruits étonnamment sucrés varie du jaune verdâtre au rouge strié de violet à maturité. Ce cultivar des plus originaux plaira certainement à tous les jardiniers en quête d’originalité.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

50 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

« SUN GOLD »

Photo courtoisie, Terre Promise

Ce cultivar produit une abondance de petits fruits ronds de couleur orange faisant environ 2 cm de diamètre. « Sun Gold » est réputé pour sa grande productivité et son goût sucré.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

60 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 65

« MARMANDE »

Photo courtoisie, Tomato Fest

Cette variété de tomate originaire de France est bien adaptée aux étés frais. Elle produit de gros fruits arrondis, aplatis, avec des épaules côtelées, au goût savoureux.

Type : indéterminé (tuteurage nécessaire)

60 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 70

« SWEET VALENTINE »

Photo courtoisie, Totally Tomatoes

Cette variété présente des petits fruits en forme de cœur, dont l’extrémité est pointue. Idéal pour la culture en contenant sur une terrasse ou un balcon, « Sweet Valentine » n’atteint pas plus de 40 cm de hauteur et de largeur.

Type : déterminé

40 cm Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

« TUMBLER »

Photo courtoisie, Totally Tomatoes

Ce cultivar forme une cascade de tiges portant de nombreux fruits rouges faisant environ 3 cm de diamètre. Cultivé en pot, en panier suspendu ou sur un mur végétalisé, ce cultivar très prolifique peut produire plus de 2,5 kg de tomates en une seule saison, à condition toutefois de lui fournir un terreau riche en compost et de le fertiliser régulièrement.