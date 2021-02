Plus de 2100 nouveaux cas au pays

La pandémie de COVID-19 n’a pas causé de surprise, vendredi, les provinces rapportant un nombre relativement stable d’infections quotidiennes, même si l’Ontario affiche une montée des cas depuis quatre jours.

La Belle Province a recensé 815 cas et 11 morts supplémentaires, portant ses données cumulatives à 286 145 infections et à 10 372 pertes de vie. Les hospitalisations sont chaque jour en recul. Vendredi, 13 malades ont pu retourner à la maison, si bien que 620 Québécois occupent un lit en centre hospitalier. Les soins intensifs ont aussi diminué (119, -3).

Plus de 12 000 Québécois ont été vaccinés jeudi, pour un total de plus de 400 000 à ce jour. Près de 540 000 doses ont été reçues jusqu’ici.

«Avec les données d’hier, c’est plus de 400 000 doses de vaccins qui ont été administrées au Québec! Je tiens à remercier les équipes sur le terrain qui font un travail exceptionnel pour vacciner les Québécois», a partagé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les rendez-vous sont maintenant ouverts à Montréal pour les 80 ans et plus, tant qu’il y a des doses et des plages horaires de disponibles.

Croissance des cas en Ontario

L’Ontario a pour sa part signalé 1258 cas vendredi, un bond par rapport aux 1138 contaminations de la veille et une quatrième hausse quotidienne consécutive. La province la plus peuplée au pays a ajouté 28 décès à sa fiche, si bien qu’elle comptabilise depuis le début de la pandémie 6944 fatalités.

Dans l’Atlantique, la situation semble s’être calmée à Terre-Neuve-et-Labrador après des semaines mouvementées qui ont fait plus que doubler le nombre total de cas. La province compte quatre cas de plus, ce qui est mieux que la Nouvelle-Écosse (10 cas). L’Île-du-Prince-Édouard (trois cas) et le Nouveau-Brunswick (un cas) ont aussi mis leurs chiffres à jour.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a partagé des données en hausse de 64 infections et d’un décès, de même que l’Alberta (399 cas et huit décès).

En après-midi, les compteurs canadiens affichaient un total, après 12 mois de crise sanitaire, de 860 372 cas (+2554) et de 21 905 morts (+48).

La situation au Canada:

Ontario: 298 569 cas (6944 décès)

Québec: 286 145 cas (10 372 décès)

Alberta: 132 432 cas (1874 décès)

Colombie-Britannique: 78 673 (1348 décès)

Manitoba: 31 721 cas (889 décès)

Saskatchewan: 28 191 cas (380 décès)

Nouvelle-Écosse: 1634 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1428 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 977 cas (5 décès)

Nunavut: 355 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 120 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 860 372 cas (21 905 décès)