Qualité de l’air dans les écoles: des purificateurs d'air pour lutter contre les variants, demande le PLQ

Avec la multiplication des cas de variants au Québec, le ministre Jean-François Roberge doit fournir sans attendre des purificateurs d’air aux écoles, estime le PLQ.

«Nous sommes en guerre et il faudrait que le soldat Roberge se transforme en commandant et qu’il arme correctement ses bataillons», fait valoir la députée libérale Marwah Rizqy.

L’inquiétude gagne des parents de l’école primaire Saint-Jude en Montérégie. Toutes les classes testées pour la qualité de l’air dépassent le seuil jugé sécuritaire de concentration de CO 2 , certaines de plus du double, a révélé vendredi Le Journal.

Dans une lettre transmise aux parents des élèves de cette école de Châteauguay, le Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) indique que les concentrations de dioxyde de carbone dépassent la limite recommandée de 1000 ppm (parties par million) dans les dix classes qui ont été analysées le 5 février dernier.

«Quatre d’entre elles présentaient des taux se situant entre 1000 et 1500 ppm ; deux entre 1500 et 2000 ppm ; et quatre au-dessus de 2000 ppm», précise-t-on.

Des résultats qui font craindre le pire chez les parents d’écoliers, surtout avec la multiplication des cas de mutation du coronavirus au Québec.

La Santé publique reconnaît la transmission par aérosols du coronavirus, mais les autorités ne recommandent pas des purificateurs d’air dans les salles de classe.

Une position que ne partage pas la députée de Saint-Laurent. «Les élèves, le personnel dans les écoles et les parents font tous les efforts pour garder les écoles ouvertes de façon sécuritaire. Si l’éducation est toujours une priorité pour le gouvernement caquiste, il serait temps d’avoir tous les outils pour affronter la COVID-19 et les variants», insiste-t-elle.

