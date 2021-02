Québec vient en aide à Kruger

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi matin des investissements de 386 M$, en prêts et participation, pour soutenir les projets industriels de Kruger, à Sherbrooke et Trois-Rivières.

L’entreprise privée, dont le siège est situé à Montréal, a procédé à trois annonces simultanées vendredi.

La plus importante concerne un projet d’investissement de 240 M$ pour accroître ses activités dans la région de Sherbrooke et en faire un pôle majeur pour la fabrication de produits de papier tissu au Québec. De cette somme, 165 M$ sont accordés par Investissement Québec sous forme de prêt.

La division des Papiers de spécialité reçoit un prêt de 146,1 M$ du gouvernement du Québec, dont une participation de 34,8 M$ d’Investissement Québec. Ces fonds permettront à Kruger de poursuivre la modernisation de l’usine de papier couché Wayagamack à Trois-Rivières.

Ensemble, les investissements et contributions annoncées s’élèvent à près d’un milliard de dollars (961,1 M$). Ils devraient entraîner à terme la création et la rétention de 376 emplois dans la région de Sherbrooke, en plus de protéger 267 emplois liés à l’usine Kruger Wayagamack de Trois-Rivières.

Ces annonces ont été faites à Montréal dans le cadre d’une conférence de presse en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et de David Angel, vice-président de direction et chef de la direction financière de Kruger.

Pour sa part, le président et chef de la direction de Kruger, Joseph Kruger II, a participé à l’événement par visioconférence.

Plus de détails suivront.