YELLE, Émile



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 21 février 2021, à l'âge de 87 ans est décédé M. Émile Yelle, de Saint-Rémi, époux de Mme Jeanne-Berthe Perras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bertrand (Lucie Daigneault) et Claudine (André Migneault), ses petits-enfants Stéphanie (Pier-Olivier), Andréane (Julien), Audrey (Alexandre), Joannie et Caroline (Pier-Olivier), ses soeurs Jeannine s.s.a., feu Gisèle et Denise, Thérèse et Monique, son frère André, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre hosptalier Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.En raison des circonstances particulières, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.