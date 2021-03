DUMONT, Andrée



À Verdun, le 20 février 2021 est décédée Mme Andrée Dumont.Elle laisse dans le deuil son époux Maximillien, ses soeurs Jacinthe, Anne (Jacques Dupras) et son frère Benoit (Johane Laferrière); ses neveux et nièces, oncles et tantes ainsi que de nombreux amies et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mars de 13h à 17h chezPrendre note qu'un maximum de 25 personnes est autorisé au salon.