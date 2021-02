LABROSSE, Philippe



De Laval, le 20 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Philippe Labrosse, époux de feu Mariette Lavoie.Précédé de ses fils Normand et Claude (Renée), il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (Guy), Sylvain (Julie) et François (Jolaine), ses 6 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la maison de soins palliatifs Sérénité de Laval.Il fut confié au :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934