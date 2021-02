BABIN (BUJOLD), Yvette

Au centre d'hébergement Jeanne-Crevier à Boucherville, le 21 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée entourée des siens, Mme Yvette Bujold, épouse de M. Philippe Babin.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Jude), Christine, Rachel et Andrée, ses petits-enfants Louis-Philippe (Amélie), Crystel et Virginie (Jean-Philippe), ses arrière-petits-enfants Mégane, Derek, Maxime, Orélye et Charlye-Roze, ses soeurs et frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Nous remercions le centre d'hébergement Jeanne-Crevier pour tous les soins donnés avec bienveillance et tendresse.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville.



En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.



Les arrangements funéraires ont été confiés au:





cfpierretetreault@videotron.ca

Tél.: 450 655-6036

Téléc.: 450 655-0941