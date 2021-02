TRUDEL, née HÉBERT Pierrette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Pierrette Hébert Trudel, survenu le 24 février 2021, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu M. Claude Trudel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Yvon), Josée et Nathalie (Pierre), ses petits-enfants Philippe (Nancy), Sarah, Louis-Charles (Catherine), Katherine (Jérémy) et Laurie, son arrière-petit-fils Nolan, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront à une date ultérieure qui vous sera communiquée par la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer des Laurentides.Les services funéraires ont été confiés à la :